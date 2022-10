Esporte Juventude perde para o Atlético-MG e está rebaixado para a Série B

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

O Juventude, que voltou a atuar na elite nacional em 2021, após 14 anos ausente, é o lanterna do Brasileirão, com apenas 21 pontos. Foto: Pedro Souza/Atlético

O Atlético-MG encerrou seus jejuns de gols e vitórias no Campeonato Brasileiro. Após três compromissos sem ganhar e marcar, superou o Juventude por 1 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (27). Dodô definiu o placar do jogo, disputado no Mineirão, que selou o rebaixamento do clube gaúcho à Série B.

O Juventude, que voltou a atuar na elite nacional em 2021, após 14 anos ausente, é o lanterna do Brasileirão, com apenas 21 pontos. E acumula números negativos, há 15 rodadas sem ganhar e com 9 derrotas consecutivas fora de casa. E o Atlético-MG certamente lhe trará más lembranças, pois perdeu os quatro jogos que disputou com o Galo nesta volta ao Brasileirão.

O triunfo sobre o lanterna acabou sendo fundamental para o Galo sustentar o sétimo lugar, posto ocupado desde a 20ª rodada e que o garante na próxima Copa Libertadores da América, ainda que nas suas fases preliminares. O time agora está com 51 pontos, assim como o sexto colocado Athletico-PR, em vantagem por ter uma vitória a mais (14 a 13). E evitou a ascensão de São Paulo, agora com 50 pontos, e Fortaleza, com 48.

Ficha técnica

Atlético-MG: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Jair (Otávio) e Nacho Fernández (Calebe); Pavón (Vargas), Keno (Zaracho) e Sasha (Alan Kardec). Técnico: Cuca.

Juventude: César; Paulo Henrique, Thalisson, Paulo Miranda e Rodrigo Soares; Élton (Jean), Jadson e Yuri Lima (Ruan); Chico (Bruno Nazário), Capixaba (Rafinha) e Isidro Pitta (Óscar Ruíz). Técnico: Lucas Zanella.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF) Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Fernanda Kruger (MT) VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

