Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

A votação para presidente dos Estados Unidos está oficialmente encerrada em alguns distritos nos Estados de Indiana e Kentucky, os dois primeiros locais a fechar as urnas no país. A primeira apuração, embora simbólica, veio rápido: Dixville Notch, uma localidade em New Hampshire, começou a votar à meia-noite, seguindo uma tradição local.

Como a localidade tem apenas seis eleitores, o resultado não demorou para sair, mas só repetiu a situação de empate indicada nas pesquisas de opinião: Kamala Harris levou três votos, e Trump, os outros três.

Embora o dia oficial de votação tenha sido nesta terça, cerca de 78 milhões de um total de aproximadamente 160 milhões de eleitores já haviam votado de forma antecipada através dos correios ou locais específicos de votação — o que é permitido nos EUA. O alto número de eleitores que se anteciparam tornou a votação desta terça mais tranquila.

Pelo país, houve alguns relatos dispersos de atrasos na abertura de locais de votação por conta de condições climáticas, além de erros de impressão de cédulas e problemas técnicos, de acordo com o um balanço da agência de notícias norte-americana Associated Press.

Os relatos, no entanto, foram “em grande parte eventos de rotina esperados e planejados”, disse a consultora sênior do diretor da Agência de Segurança Cibernética e de InfraestruturaCait Conley.

O republicano Donald Trump votou nesta terça-feira na Flórida e afirmou que não contestará o resultado “se a eleição for justa”. Mais cedo, no entanto, publicou em suas redes sociais um vídeo de sua campanha com notícias falsas.

Trump fez um post no Truth dizendo que está acontecendo “uma trapaça massiva” na Filadélfia, na Pensilvânia. O candidato republicano, porém, não apresentou nenhuma prova.

“Muito está sendo dito sobre uma trapaça massiva na Filadélfia”, escreveu Trump. Pouco depois, a polícia local negou a conspiração do candidato e disse desconhecer relatos de problemas nas seções eleitorais.

O empresário Elon Musk confirmou que passará a noite desta terça (5) em Mar-a-Lago, ao lado do candidato republicano durante o início da apuração eleitoral.

Enquanto isso, Kamala Harris, que já havia votado de forma antecipada, deu uma série de entrevistas a rádios e até bateu na porta de eleitores na Pensilvânia, um dos principais estados-chave. Kamala não era a primeira escolha dos democratas para 2024, mas, ao se tornar a candidata presidencial oficial do partido, ela agora tem a oportunidade histórica de se tornar a primeira mulher a liderar os Estados Unidos após a votação deste 5 de novembro.

Neste dia, outros cargos importantes estão em jogo nos Estados Unidos. Além da disputa presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump, milhões de eleitores também vão às urnas para eleger 435 deputados, 34 senadores e 11 governadores.

