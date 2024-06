Grêmio Kannemann recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Grêmio contra o Botafogo

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Zagueiro gremista cumprirá suspensão após derrota para o Flamengo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Zagueiro gremista cumprirá suspensão após derrota para o Flamengo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (16), o Grêmio não contará com a presença de Walter Kannemann na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro gremista recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Flamengo na noite de quinta-feira (13), no Maracanã, e desfalcará o Tricolor gaúcho.

De acordo com o técnico Renato Portaluppi, o argentino foi advertido propositalmente, pois já estava prevista sua preservação para a próxima rodada da competição nacional. Além disso, Renato justificou que, com jogos a cada três dias, Kannemann não reúne condições de suportar a intensa maratona e precisa descansar para não correr risco de sofrer uma lesão.

“Kannemann dificilmente joga duas partidas seguidas em um período de três dias. Tomou o amarelo porque não teria condição de jogar o próximo”, argumentou o técnico.

Dupla do argentino na zaga gremista, Pedro Geromel deve retornar ao time titular contra o Botafogo, às 18h30min deste domingo, no estádio Kléber de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Geromel está recuperado de uma fratura no braço esquerdo sofrida em abril, no jogo contra o Estudiantes na Argentina pela Libertadores, e fará dupla com Rodrigo Ely.

O jovem atacante Gustavo Martins também estará à disposição do técnico Renato, uma vez que cumpriu suspensão automática na partida no Rio de Janeiro. Atualmente, Du Queiroz e Everton Galdino estão na lista de jogadores pendurados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/kannemann-recebe-terceiro-cartao-amarelo-e-desfalca-o-gremio-contra-o-botafogo/

Kannemann recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Grêmio contra o Botafogo

2024-06-14