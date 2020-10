Brasil Kassio Marques inicia “beija-mão” em Brasília para passar na sabatina para ser ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Desembargador se reuniu com senadores na casa do eventual relator, Eduardo Braga. (Foto: TRF-1/Divulgação)

Antes mesmo de ter seu nome encaminhado ao Senado pelo presidente Jair Bolsonaro para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o desembargador Kassio Marques já havia se reunido com senadores em Brasília. Entre eles, o eventual relator de seu caso, Eduardo Braga (MDB-AM).

Na tarde de quarta-feira (30), Kassio Marques foi convidado para uma conversa na casa de Eduardo Braga, onde estavam também os senadores Fernando Bezerra (MDB-PE), Kátia Abreu (PP-TO), Renan Calheiros (MDB-AL) e Ciro Nogueira (PP-PI) — os dois últimos, investigados no Supremo Tribunal Federal.

Segundo os presentes, o encontro foi mais um encontro de apresentação, considerado normal para essa etapa do processo em que o candidato à cadeira do Supremo Tribunal Federal faz uma espécie de peregrinação em gabinetes de senadores para pedir voto.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) também prepara um jantar com um grupo de senadores para que Kassio Marques tenha oportunidade de conversar com parlamentares do bloco Muda Senado, um grupo considerado independente ao governo Bolsonaro.

Indicado à cadeira que será deixada por Celso de Mello, no STF, no dia próximo 13 de outubro, Marques já estava em campanha desde 2015 para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com isso, mantém bom trânsito em Brasília entre juízes e alguns parlamentares.

Senadores já trabalham com a possibilidade de a sabatina ser marcada para 14 de outubro, um dia após a aposentadoria de Celso de Mello. Com isso, a previsão é de que o relator entregue já na terça-feira seu parecer favorável à indicação de Marques ao Supremo.

Após a entrega, os senadores terão sete dias, até a outra terça, 13, para ler o documento, seguindo a tramitação regimental, e o escrutínio poderá ocorrer na quarta-feira, 14.

No Supremo, a indicação antes de Celso de Mello se aposentar formalmente foi considerada inapropriada por alguns ministros nos bastidores. Outros mais próximos ao Palácio do Planalto tentam contemporizar, argumentando que Celso de Mello foi avisado e que o cronograma do Senado, em sessões remotas, exigia que o envio do nome fosse formalizado logo.

Disputa pela relatoria

Após caciques do MDB colocarem o nome de Eduardo Braga como um dos favoritos para assumir a relatoria da indicação de Marques, a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), deixou claro que ainda não definiu quem será o escolhido. De acordo com pessoas próximas a ela, a parlamentar não descarta nem mesmo se auto eleger para o posto.

Assim como ocorreu entre alguns ministros no STF, aliados de Tebet afirmam que ela ficou desconfortável com o anúncio da indicação de Kassio Marques antes da aposentadoria do decano Celso de Mello. Além disso, também causou incômodo o fato do nome de Braga passar a circular como favorito antes de ela ser consultada ou tomar uma decisão.

Para marcar posição, a senadora divulgou uma nota, pela manhã, deixando claro que o processo de indicação só começará a tramitar efetivamente no colegiado a partir do dia 13 de outubro, quando está prevista a saída de Celso de Mello. Como presidente da CCJ, a prerrogativa da indicação da relatoria, para a qual vem recebendo pedidos, também é dela.

A senadora tem dito que poderá escolher um relator ou uma relatora, e que qualquer medida só será tomada após receber o processo. O intuito é escolher alguém que “não crie arestas”.

Indicação antecipada

O ministro Marco Aurélio diz que não há impedimento técnico para a indicação antes da aposentadoria, mas o “ideal” seria aguardar.

“A tradição revela indicação já existente a vaga. Embora esta seja certa, o ideal seria aguardar. Mas, não há qualquer empecilho técnico, já que há atos sequenciais: indicação, sabatina pelo Senado e, aprovado o nome, nomeação”, disse ao Globo.

Em reservado, ministros do Supremo consideraram ainda que a formalização era necessária já que outros candidatos ainda estavam em campanha para ocupar a cadeira de Celso de Mello.

Apesar do incômodo de não ter sido avisado previamente pelo Palácio do Planalto da indicação de Marques, o ministro Luiz Fux não demonstrou, segundo aliados, qualquer desconforto com a antecipação do envio da mensagem com o nome de Marques ao Senado.

