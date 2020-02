Celebridades Kelly Key relembra fetiche de transar dentro de banheiro de ônibus: “Cheirinho de sexo”

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Cantora também conta que sofreu com crise de sete anos com Mico Freitas Foto: Lúcio Luna/Divulgação Cantora também conta que sofreu com crise de sete anos com Mico Freitas Foto: Lúcio Luna/Divulgação Foto: Lúcio Luna/Divulgação

A cantora fetiches, 36, contou que no começo da relação com Mico Freitas, 39, um dos grandes fetiches do casal era transar dentro de qualquer banheiro de ônibus de viagem. A revelação foi feita por ela em seu canal no YouTube.

“Ligava ônibus e já estávamos dentro do banheiro dele. Qualquer lugar era lugar. Eu me arrumava para um show e ele [Mico] tirava minha roupa toda”, disse. A revelação foi feita no momento em que o casal, que já está junto há mais de 15 anos, respondia a uma internauta que tinha dúvidas sobre sexo. “Sobre transar isso nunca foi problema, só depois de tantos filhos, dá uma esfriada”, comentou Kelly.

No mesmo papo, ela revelou que sofreu com uma crise de sete anos com Mico. Foi um momento em que ambos pensaram em se separar. “Mas aos sete anos vivemos uma crise pesadíssima. A crise dos sete. Se você passa dos sete anos você passará muito mais tempo casada. Geralmente as pessoas estão em fases decisivas profissionalmente falando e isso dá uma desandada”, disse.

