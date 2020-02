Esporte Ketleyn é campeã na Eslováquia e se aproxima de sua segunda Olimpíada

15 de fevereiro de 2020

Judoca Ketleyn Quadros.

Em 2008, Ketleyn Quadros se tornou a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica para o país em esportes individuais. Naquela ocasião, a judoca faturou o bronze em Pequim.

Agora, aos 32 anos, a atleta da seleção brasileira e da Sogipa (RS) está perto de sua participação na competição, ainda mais depois deste : ela subiu ao lugar mais alto do pódio no Aberto de Bratislava, na Eslováquia. Na final da categoria meio-médio (-63kg), Ketleyn derrotou a japonesa Momo Tatsukawa com um ippon.

“Eu gostei muito da competição. Foram quatro lutas, todas com vitória por ippon. Fiz uma final dura com a japonesa, mas a estratégia foi boa e insistir nela resultou na vitória”, disse.

“Eu me sinto feliz por estar evoluindo e crescendo a cada competição. sido campeã em Bratislava foi importante. Agora, o foco é no próximo final de semana, no Grand Slam de Düsseldorf, na Alemanha”, concluiu.



Com o título, Ketleyn abre vantagem na disputa pela vaga brasileira na Olimpíada na categoria meio-médio em relação à sua concorrente mais próxima, Aléxia Castilhos, que também é atleta da Sogipa. Até o início da competição em Bratislava, a ceilandense tinha 2968 pontos no ranking olímpico, contra 2481.

