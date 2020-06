Magazine Kim Kardashian admite festa da família em meio à pandemia: “Foi bom, mas assustador”

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Socialite postou álbum de foto com mãe e irmãs Foto: Reprodução Socialite postou álbum de foto com mãe e irmãs. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Parte da família Kardashian-Jenner se reuniu para comemorar o aniversário do empresário Scott Disick, ex-marido de Kourtney Kardashian, mesmo em meio à pandemia de coronavírus. Foi no mês passado, mas a data certa não foi revelada.

No sábado (13), Kim Kardashian falou sobre a reunião do “pequeno grupo” em sua conta no Instagram. Ela postou algumas fotos da celebração. Nas imagens, aparecem, além do aniversariante, de Kim e Kourtney, a mãe delas, Kris Jenner, a outra irmã Khloé e a prima Cici Bussey.

“Comemoramos o aniversário de Scott há algumas semanas apenas com a família e foi realmente a minha primeira vez em um grupo de pessoas [um pequeno grupo]”, escreveu. “Foi bom, mas meio assustador também”, acrescentou.

A postagem de Kim teve mais de 5 milhões de likes. Em meio a muitos elogios, alguns seguidores questionaram: “Não tem mais isolamento social na América?”, comentou um.

Em 19 de março, a Califórnia determinou o fechamento de todas as atividades consideradas não essenciais. No entanto, desde a última sexta-feira (12), vem flexibilizando a quarentena. Bares, cinemas e academias poderão reabrir com restrições, por exemplo.

Ainda assim, as medidas de isolamento são recomendadas pelas autoridades sanitárias para evitar o contágio da Covid-19. A Califórnia tem 152.355 casos confirmados de coronavírus e 5.082 mortes.

