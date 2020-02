Acontece KIM, nova marca de Kombucha Artesanal ingressa com força no mercado de Porto Alegre. Pela primeira vez será celebrado o Dia Mundial da Kombucha, nesta sexta-feira (21)

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

De olho neste mercado que deve crescer 25% até 2022, empreendedor local aposta em produção artesanal focando na propagação da ideia de “bebida gostosa e saudável”. A iniciativa é de Dundi Sebastiany. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Dundi Sebastiany é o nome por trás da marca Kim Kombucha que chegou ao mercado no final de 2019. Natural de Sobradinho, o aquariano Dundi sempre foi um inquieto, pesquisando e buscando novos caminhos. Com origem nas áreas do direito, hotelaria e musical – é vocalista da banda Yesomar – Dundi vinha procurando alternativas interessantes para investir. Como adepto de bebidas não alcóolicas, observou que cada vez mais pessoas falavam em uma bebida diferente, gostosa e com efeitos probióticos. Pesquisando, Dundi se deparou com o Kombucha (se pronuncia kombutchá), uma bebida milenar de origem chinesa feita a partir de chá verde, scoby (sigla em inglês para: Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast, que em português significa Cultura Simbiótica de Bactérias e Leveduras), fermentação controlada e saborização.

De forma intuitiva Dundi viu que ali existia um grande potencial de mercado. Assim, foi se aprofundando no assunto através da participação em fóruns, pesquisas acadêmicas e consultorias. Começou a produzir seu kombucha para consumo próprio, compartilhou a experiência com amigos, colheu feedbacks, ajustou o produto e, em novembro, lançou seu produto.” Vi que era um mercado ainda embrionário aqui e, a partir das percepções de sua potencialidade, observei que havia espaço para uma marca que agregasse valor saudável com preço acessível e boa qualidade”, explica.

Entusiasta do que ele chama de “bebida viciante”, Dundi explica que a Kim Kombucha ainda é pequena, mas cheia de atitude e vontade de conquistar o mundo, compartilhando essa experiência fantástica. “Nascemos com o propósito de mostrar para outras pessoas que o kombucha vai muito além de um modismo. É uma bebida que traz inúmeros benefícios para a saúde, é refrescante e tem uma relação custo/benefício incalculável para a qualidade de vida. Costumamos dizer por aqui Beba a Vida com a Bebida Viva”.

E é bem por aí o compromisso da Kim Kombucha – aliás, nome inspirado na ‘guaipecollie’ Kim Kardashian que Dundi adotou em 2015. “Queremos que mais e mais pessoas conheçam a magia do kombucha. Assim, estamos chegando de mansinho no mercado, colhendo nossa safra de uma forma artesanal, com cuidado e carinho, envazando cada garrafinha com esse precioso líquido à base de probióticos e boas vibrações”, conta. A produção iniciou com sabores tradicionais – uva branca, uva preta, maçã e laranja -, pois Dundi entende que o importante, neste primeiro momento, é propagar os benefícios e delícias da bebida. “Mas, já estamos criando e testando combinações exóticas, com especiarias e experimentando diversas frutas. Neste ano vamos apresentar as novidades”.

Ainda dentro da visão de artesanalidade, as bebidas encontraram nas redes sociais o principal canal de vendas. “Fazemos campanhas no Instagram e firmamos parcerias com influenciadores digitais para, além de vender, propagar os benefícios do consumo. Queremos que cada vez mais pessoas entendam a importância das escolhas e consumos corretos para a saúde”, finaliza Dundi lembrando que para esta mudança de hábito é bem importante que o setor – falando em kombucheiros artesanais – se una em prol desta ideia.

Uma comemoração do empreendedor é que, apesar de sua marca ser ainda bem jovem, já foi reconhecida pela Probióticos Brasil e se encontra no cadastro com “Produtor de Kombucha” no Rio Grande do Sul, junto com outras duas consagradas marcas.

Benefícios do consumo:

São inúmeros os benefícios, podendo se destacar entre eles: previne infecções intestinais e urinárias, é desintoxicante, melhora o funcionamento do fígado, reduz estresse e insônia, equilibra o PH do sangue, normaliza a pressão arterial, entre outros.

Mercado Mundial de Kombucha:

De acordo com relatório publicado pela empresa internacional Zion Market Research, o mercado global de kombucha deve alcançar aproximadamente US$ 2457 bilhões até 2022, crescendo cerca de 25,0% entre 2017 e 2022. Conforme o estudo, o mercado de kombucha deve testemunhar um crescimento significativo graças ao aumento da renda disponível do consumidor, juntamente com a mudança de estilo de vida. Além disso, o aumento da prevalência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial e outras mais podem contribuir para impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos. A importância deste mercado pode ser avaliada pela criação do Dia Mundial do Kombucha – 21 de fevereiro. A data foi criada pela Kombucha Brewers International (Associação Internacional do Kombucha) para além de celebrar a bebida, também conscientizar sobre a simbiose e interconectividade; diversidade e inclusão e os laços como humanos e habitantes do planeta Terra. www.worldkombuchaday.com

