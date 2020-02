Ao menos 25 bicicletas da ONG Bike Anjo, no Largo da Batata, na Zona Oeste de São Paulo foram furtadas neste domingo (16). O projeto é uma plataforma que estimula o uso do modal na cidade. Ladrões arrombaram as portas do contêiner da ONG, ao lado do bicicletário da Estação Faria Lima do Metrô, e levaram, além das bikes, ferramentas como chaves e bombas de ar.