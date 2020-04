Dicas de O Sul Lady Gaga reúne Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, entre outros, em festival

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Paul McCartney é uma das atrações do concerto online. Foto: Reprodução/Instagram Paul McCartney é uma das atrações do concerto online. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Reunindo verdadeiros gigantes da cena musical mundial, o festival “One World: Together at Home” será exibido virtualmente no próximo sábado (18), a partir das 21h (horário de Brasília). A iniciativa, que tem a curadoria de ninguém menos que Lady Gaga, trará shows de artistas do calibre de Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Alanis Morisette, Eddie Vedder, John Legend, Billie Joe Armstrong e Billie Eilish, entre outros. O time se reúne para arrecadar fundos pelo combate ao coronavírus.

O especial global acontece em comemoração e apoio aos profissionais de saúde. Serão apresentadas experiências reais de médicos(as), profissionais de enfermagem e famílias em todo o mundo.

Alimentado por compromissos de apoiadores e parceiros corporativos em benefício do Fundo de Resposta à Solidariedade Covid-19, o broadcast especial também beneficiará instituições de caridade locais e regionais que fornecem comida, abrigo e assistência médica às pessoas que mais precisam de ajuda.

A apresentação do show histórico será feita por Jimmy Fallon (The Tonight Show), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live) e Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert), Amigos da Vila Sésamo para ajudar a unificar e inspirar as pessoas ao redor o mundo a tomar ações significativas que aumentem o apoio à resposta global à Covid-19.

A transmissão terá Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong do Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris e Sabrina Elba, J Balvin John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

O show será transmitido nas redes e plataformas ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia e Bell Media no Canadá.

Hugh Evans, co-fundador e CEO da Global Citizen, disse que além de honrar e apoiar os esforços heroicos dos profissionais de saúde da comunidade, o especial servirá como fonte de unidade e incentivo na luta global para o fim da Covid-19. “Por meio da música, entretenimento e impacto, o elenco celebrará ao vivo aqueles que arriscam sua própria vida para proteger todos os outros”, afirmou Evans.

O especial também será transmitido virtualmente por horas em várias plataformas: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.

O evento virtual incluirá artistas e performances de todo o mundo, além de histórias únicas dos heróis e heroínas da saúde no mundo. Para obter informações sobre como assistir e agir, acesse: www.globalcitizen.org/togetherathome.

“A Organização Mundial da Saúde está comprometida em derrotar a pandemia do novo coronavírus com medidas científicas e de saúde pública e apoiar os profissionais de saúde que estão na linha de frente da resposta”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

“Podemos ter que nos separar fisicamente por um tempo, mas ainda podemos nos unir virtualmente para desfrutar de boa música. O concerto representa um poderoso show de solidariedade contra uma ameaça comum”, desse o diretor.

O sistema das Nações Unidas divulga que está totalmente mobilizado, apoiando as respostas dos países, colocando cadeias de suprimentos à disposição do mundo e defendendo um cessar-fogo global. “Estamos orgulhosos de unir forças para ajudar a reduzir a transmissão do vírus, minimizar os impactos socioeconômicos na comunidade global e trabalhar juntos agora para promover os Objetivos Globais para o futuro”, disse António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas. “Não há maior argumento para ação coletiva do que nossa resposta conjunta ao Covid-19 – estamos nisso juntos e vamos resolver isso juntos”, finalizou.

