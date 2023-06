Porto Alegre Lago do Parcão começa a ser desassoreado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Processo irá proporcionar ganho na quantidade e qualidade de água Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA Porto Alegre, RS 01°/6/2023: Foi iniciado nesta semana o trabalho de dragagem no lago do Parque Moinhos de Vento (Parcão). As obras irão recuperar o lago, proporcionando melhores condições à fauna e qualificando o entorno. Os trabalhos de dragagem estão sendo executados na vazão de 650 litros por hora e estima-se a retirada de cinco mil metros cúbicos de sedimentos, o que irá aumentar a profundidade do lago em até um metro e possibilitar ganho na quantidade de água.

O desassoreamento do lago do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, começou nesta semana, em Porto Alegre. As obras irão recuperar o lago, proporcionando melhores condições à fauna e qualificando o entorno.

Os trabalhos estão sendo executados na vazão de 650 litros por hora e estima-se a retirada de 5 mil metros cúbicos de sedimentos, o que irá aumentar a profundidade em até um metro e possibilitar ganho na quantidade e qualidade de água.

Os trabalhos são fiscalizados por técnicos da Smamus (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) e envolvem desassoreamento, drenagem, paisagismo, gerenciamento e educação ambiental, além de manejo da fauna e flora. “Pelo bom andamento e não havendo longos períodos de chuva, será possível concluir a revitalização até novembro”, diz o diretor de Áreas Verdes da Smamus, Alex Souza.

No início desta semana, os equipamentos de grande porte – escavadeira e draga – chegaram ao canteiro de obras. Nesta quinta-feira, 1º, foi a vez da máquina para perfuração do poço artesiano. As intervenções compreendem a instalação de uma ensecadeira, que está recebendo o material dragado. O poço artesiano que vai suprimir a escassez de água em períodos de seca também foi executado.

Contrapartida

As obras no lago tiveram ordem de início em 10 de março. O entorno receberá cinco áreas com bancos e vegetação, criando espaços para contemplação. O moinho, símbolo do parque, receberá pintura, preservando as cores atuais. Será realizado trabalho de recomposição das bordas do lago com pedras.

A intervenção é resultado de Termo de Alienação de Solo Criado por Contrapartida firmado para a aquisição de índices construtivos necessários para a implantação de empreendimento na avenida Nilo Peçanha. A estimativa é de que sejam investidos R$ 2,721 milhões, incluindo projeto, gerenciamento e execução.

O andamento dos trabalhos pode ser acompanhado pelo QR Code que consta em placas instaladas pelo parque e nos banners da área com tapumes.

