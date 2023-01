Porto Alegre Porto Alegre: Praia do Lami recebeu primeira edição do Minha Orla Limpa de 2023

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Entre as maiores dúvidas estava a correta separação dos resíduos, em especial o que vai para a coleta seletiva Foto: Léo Contursi/DMLU/PMPA

Crianças montando quebra-cabeças educativos e brincadeiras de quem acertava a garrafa PET no Papa-Resíduos foram algumas das atividades desenvolvidas na abertura da 2ª temporada do projeto Linda Orla Limpa, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), realizado neste sábado, 14, na Praia do Lami.

Entre as famílias que aproveitaram o Linda Orla Limpa estava a dona de casa Elisa Bock, que foi ao local acompanhada da avó e do casal de filhos, Carlos e Alice, com 9 e 5 anos, respectivamente. “Esse trabalho desenvolve desde cedo a mente das crianças. Em casa eles já ajudam na separação, vão mais conscientes para quando retornarem à escola”, destaca Elisa. De acordo com ela, é bom enfatizar sempre que a correta separação dos resíduos também gera renda aos profissionais das unidades de triagem.

Sustentabilidade

A Equipe de Educação Ambiental (Egea) do DMLU também conversou com os veranistas que chegavam ao balneário do Extremo Sul da Capital. Entre as maiores dúvidas estavam a correta separação dos resíduos, em especial o que vai para a coleta seletiva (reciclável) e o material que segue para a coleta domiciliar ou automatizada (orgânicos).

Os educadores indicaram o destino correto para, por exemplo, outros tipos de resíduos (lixo), como móveis inservíveis e pequenos restos de construção. Nestes casos, o DMLU possui sete Ecopontos, que recebem este tipo de material. Veja aqui os endereços.

No dia 21, sábado, a equipe do Egea/DMLU estará na praia de Belém Novo, também das 10h às 17h. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).

Próximas edições do Minha Orla Limpa

21/1 – Praia de Belém Novo

28/1 – Praia de Ipanema

4/2 – Praia do Guarujá

11/2 – Orla Trecho 3

18/2 – Orla Trecho 1

25/2 – Orla Iberê Camargo

