Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Realizada há 34 anos, a campanha Papai Noel dos Correios irá até 15 de dezembro deste ano. Foto: Divulgação

Os Correios lançaram nesta terça-feira (7) a campanha de adoção de cartinhas de natal deste ano. Chamada de Papai Noel dos Correios 2023, a campanha disponibiliza cartas escritas por crianças de até 10 anos e as matriculadas até o 5º ano do fundamental em escolas públicas de todo o Brasil.

A ideia é que as cartas sejam adotadas pela sociedade, por meio de empresas, pessoas físicas ou órgãos públicos, para presentear as crianças. Os interessados podem retirar as cartas nas agências participantes dos Correios ou adotar virtualmente pelo blog da campanha. No site, há também a data, os locais e os horários de atendimento dos pontos de adoção e informações sobre a entrega dos presentes em cada estado.

A empresa alerta para esses dados, pois variam conforme a localidade. Na internet, as crianças podem também cadastrar a cartinha para o bom velhinho. Realizada há 34 anos, a campanha Papai Noel dos Correios irá até 15 de dezembro deste ano.

