A prefeitura de Porto Alegre lançou uma campanha para impulsionar a Capital como polo cervejeiro. Segundo o Executivo, a iniciativa trará mais desenvolvimento e consolidação desse segmento como referência estadual e nacional na produção de cervejas.

O lançamento ocorreu no sábado (05), durante o evento Ceva no Mercado, no Quarto Distrito. A campanha, que é fruto de uma parceria com a Associação Gaúcha de Microcervejarias, a partir de uma emenda parlamentar do vereador Ramiro Rosário (PSDB), no valor de R$ 100 mil, retrata Porto Alegre como a “Capital Trilegal da Cerveja”.

Segundo o prefeito Sebastião Melo, potencializar o empreendedorismo é uma forma de fortalecer o setor. Nesta primeira etapa, os recursos foram aplicados na criação e desenvolvimento do conceito, da marca, mídia e de produtos. Uma segunda etapa da campanha deve ser lançada em março.

“Nossa gestão acredita no desenvolvimento econômico e no empreendedorismo para melhorar a vida da cidade e das pessoas”, disse Melo.

Ramiro Rosário destacou que a iniciativa busca valorizar os empreendedores locais que geram emprego e renda e toda uma cadeia produtiva, que envolve garçons, cozinheiros, chefs, atendentes, entre outros profissionais. “Também é um fomento ao turismo local”, destacou.