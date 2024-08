Rio Grande do Sul Lançado programa para abertura de empresas pelo WhatsApp no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

O Tá na Mão Empresas pode ser acessado pelo número (51) 98137-0160. Foto: Divulgação/Sedec O Tá na Mão Empresas pode ser acessado pelo número (51) 98137-0160. (Foto: Divulgação/Sedec) Foto: Divulgação/Sedec

A partir desta terça-feira (20), o empreendedor já pode abrir a própria empresa na palma da mão no Rio Grande do Sul. Essa é a proposta do Tá na Mão Empresas, serviço lançado oficialmente para disponibilizar a abertura de empreendimentos pelo aplicativo WhatsApp em poucos minutos, de maneira automatizada.

O Tá na Mão Empresas pode ser acessado pelo número (51) 98137-0160. Ao acessar o WhatsApp, o empreendedor preenche os dados solicitados e, caso atenda aos requisitos do Tudo Fácil Empresas, já terá sua empresa registrada na Junta Comercial do RS, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição estadual e municipal, licenciamento (ou sua dispensa) e alvará de funcionamento. Todo o serviço é feito de forma gratuita.

Essa é uma iniciativa da Junta Comercial do RS (Jucirs), vinculada á Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec), e do programa DescomplicaRS, e teve sua apresentação nesta terça durante o ato que retomou o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), que será coordenado Sedec.

O secretário Ernani Polo elogiou a inciativa, ressaltando que ela auxilia na manutenção de um ambiente de negócios moderno e acolhedor. “Estamos facilitando para que as pessoas formalizem seus negócios e possam acessar todas os incentivos que isso acarreta. O uso de uma tecnologia que já faz parte do dia a dia, com o WhatsApp, mostra como o Estado está trabalhando para criar um ambiente propício para mais pessoas empreendam e com menos burocracia”, disse Polo.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback, falou sobre o serviço. “O Tá na Mão Empresas é uma forma segura, ágil e sem nenhuma burocracia de abertura de empresas. Esta é mais uma entrega do Estado para facilitar a vida de quem quer empreender e para melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul”, explicou Lauren.

