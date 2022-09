Rio Grande do Sul Lançado projeto estadual de incentivo ao turismo no Litoral Norte durante o ano inteiro

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Iniciativa do governo gaúcho abrange as 22 cidades da região. (Foto: Divulgação/CAU-RS)

Em evento realizado nesta quarta-feira (14) no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o governo do Rio Grande do Sul lançou o projeto “Litoral Norte nas 4 Estações”. A iniciativa tem por objetivo incentivar o turismo nas 22 cidades da região durante o ano inteiro, e não apenas durante o período de veraneio.

A proposta foi elaborada pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e conta com apoio da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e empresas do setor. O titular da pasta, Raphael Ayub, detalhou o plano.

Em uma primeira etapa serão promovidas atrações até junho do ano que vem. Já a segunda fase será de julho a setembro. “O projeto tem tudo para se fixar no calendário do turismo no Rio Grande do Sul, colaborando assim para que o segmento desenvolva diversas ações ao longo do ano”, frisou.

O cronograma de ações de regionalização do turismo servirá como projeto piloto para a implementação da mesma política pública nos demais pontos do Estado. Resguardando a particularidade de cada local, bem como, a estratégia de acordo com o que aponta o mapa de comportamento do turista – outra atividade recentemente lançada pelo governo.

A regionalização pretende estruturar e qualificar as localidades para que elas possam assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, promovendo a inclusão de municípios com menor potencial turístico nas rotas.

Espera-se, ainda, a possibilidade de consolidação de novos roteiros como produtos turísticos rentáveis, em parceria com a iniciativa privada, nos mercados nacional e internacional. O apresentação completa do projeto pode ser conferida no site oficial estado.rs.gov.br.

Com a palavra…

“É um importante projeto, baseado em dados e evidências, para fomentar o turismo durante todo o ano. Porém, não é uma ação só do governo do RS. Temos prefeitos, empresários e a comunidade unidos para que essa iniciativa dê certo. Potencial turístico nosso litoral tem de sobra”, discusou o governador Ranolfo Vieira Júnior.

“É um projeto esperado há muito tempo por nós, pois sabemos que o turismo fomenta não só a cidade envolvida com um evento, mas sim todo o entorno”, acrescentou o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flavio Angst, que também preside a Amlinorte.

(Marcello Campos)

