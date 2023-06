Acontece Lançamento da BlackVelto Project acontece dia 07 de julho em Porto Alegre

Em sua edição de lançamento, a Funk & Soul POA abre espaço para novos nomes da Black Music

O BlackVelto project faz a curadoria e resgate de clássicos da música negra nacional e internacional, explorando autores que foram expoentes nas línguas portuguesa e inglesa e fazendo releituras de clássicos e de títulos do contemporâneo resultantes da evolução e também da fusão dessas duas vertentes.

O repertório compreende música brasileira, americana e britânica, trazendo de Marvin Gaye e Amy Winehouse a Tim Maia e Liniker. A intenção não é traçar uma linha evolutiva do estilo ou uma interconexão direta entre a produção nacional e estrangeira — embora isso possa ocorrer em alguns pontos —, mas trazer uma amostra diversa de música negra com uma identidade rítmica e conceitual formatada na singularidade das versões apresentadas pelo grupo, que também prevê a execução de músicas originais.

O projeto se propõe a ser um núcleo agregador para grupos de artistas e não-artistas que compartilham do interesse pela música negra no “nicho” em que ela se impõe como produto cultural de relevância internacional, sendo ainda um elemento identitário para comunidades específicas. Formatada a partir de expoentes do Soul, Blues, Jazz e Funk, e com a influência determinante da musicalidade brasileira, presente no Rap Nacional, Samba e MPB, o projeto abraça a amplitude do estilo, mas buscando fatores de unidade e de reconhecimento da própria expressão artística da música negra gaúcha porto alegrense, num processo antropofágico cultural que resulte num produto local porém universalizado.

O grupo mantém em seu núcleo uma formação fixa, agregando às suas apresentações outros artistas, do mesmo gênero ou gêneros afins, privilegiando a produção independente e projetos de de pequena projeção.

O projeto, financiado por seus próprios músicos criadores, estreia no dia 07.07, durante a 1ª Funk & Soul POA.

1ª Funk & Soul – POA

A festa que vai restaurar o cenário da Black Music em Porto Alegre. Em sua edição de lançamento, a Funk & Soul POA abre espaço para novos nomes que despontam dentro do estilo na região metropolitana gaúcha.

A edição de estreia acontecerá na sexta-feira, dia 07 de julho, no Uptown Pub, no coração da Cidade Baixa. Um reduto de efervescência artística porto alegrense. A atração principal será o lançamento da BlackVelto Project, com participações de Nego Joca, Jessie Jazz e Binho Ribeiro.

