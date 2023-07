Rio Grande do Sul Lançamento da rota turística germânica será um dos destaques da comemoração do bicentenário da Imigração Alemã no RS

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Reunião sobre o Bicentenário aconteceu no Centro Administrativo Fernando Ferrari. (Foto: Divulgação/Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos)

O Estado do Rio Grande do Sul, através da Comissão Oficial, realizou a primeira reunião geral em alusão ao Bicentenário da Imigração Alemã. O evento aconteceu no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) nesta terça-feira (4), e contou com a participação das Secretarias da Cultura; Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; Turismo; Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública. O Coro Jovem da Escola de Música da Ospa realizou a abertura da atividade.

Os duzentos anos da presença germânica no Rio Grande do Sul serão comemorados em 25 de julho de 2024, mas as comemorações ocorrerão ao longo de todo o próximo ano. Elas já estão sendo planejadas pelos municípios e pelas entidades da sociedade civil em todo o Estado.

A diretora de Planejamento e Competitividade da Setur-RS, Cláudia Mara Borges, lembra que o destaque do bicentenário para o setor é o lançamento da rota turística germânica. “É um grande produto que envolve diversas localidades e vamos apresentar isso para o mercado. Tenho certeza que será um legado importante e vai fazer com que os visitantes queiram conhecer a tradição e cultura alemã que também compõe o povo gaúcho”, enfatiza. O diretor-geral da Setur-RS, Rafael Carniel, também representou o secretário Vilson Covatti, titular da pasta, no evento.

Para a secretária da cultura em exercício, Gabriela Meindrad, a celebração do Bicentenário é um desafio importante que une diversas secretarias. “Temos trabalhado fortemente nesse tema, que é um desafio e que une mais de 50 representantes e diversas secretarias engajadas. Esse elo de gastronomia, música, indústria e desenvolvimento ganha importantes colaborações que são trazidas pelos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul. O Governo celebra diversas étnicas, nós valorizamos todas elas e essa comissão que preside os trabalhos é prova disso”.

Já o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, destacou que “para além da colonização alemã, a Secretaria tem trabalhado com muito afinco a pauta migratória. Nosso Estado deve seguir sendo um local acolhedor, próspero e que oferece oportunidades para quem busca, aqui, um lugar melhor para viver, fortalecer laços e criar raízes”.

A organização dos preparativos foi saudada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. “Juntos vamos organizar, da melhor forma possível, a celebração dessa história que está enraizada no nosso Estado e que ajudou muito no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Nosso Estado é muito acolhedor e formamos uma sociedade com várias crenças, etnias e uma grande diversidade”.

O secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Mário Ikeda, participou da primeira mesa. Ele colocou as forças de segurança do Estado à disposição das festividades do bicentenário.

O Cônsul Geral da Alemanha, Milan Simandl, agradeceu ao Governo a importância dada aos 200 anos da imigração. “O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil a homenagear oficialmente essa data que une nossos dois países. Valorizamos que o estado celebre oficialmente o bicentenário, pois esse gesto estreita ainda mais as relações entre Brasil e Alemanha”.

O Subsecretário da Justiça e Integridade Institucional da SJCDH e presidente da Comissão Oficial, Rafael Gessinger, apresentou as comissões e subcomissões do Bicentenário e atualizou o andamento de processos internos que envolvem a marca, o site, o formulário de eventos e a coleção do Bicentenário. A Secretaria da Cultura, por meio do Diretor de Fomento, Rafael Balle, fez uma apresentação técnica sobre o financiamento de eventos culturais e a captação de recursos.

Também estiveram presentes Dietmar Sukop, representando a Câmara Brasil-Alemanha no RS, o diretor da Famurs, Vinícius Brito, e representantes da Fecomércio, Fiergs e Federasul. Além dos membros da comissão dos eixos: clubes esportivos, sociedade civil, religiosidade, escolas e universidades. Por fim, uma apresentação especial de danças alemãs realizada pela Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil encerrou o evento.

