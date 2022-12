Ciência Lançamento de novo satélite europeu promete melhores previsões meteorológicas

Imagem da Terra capturada pelo satélite Meteosat-11. Foto: Divulgação Imagem da Terra capturada pelo satélite Meteosat-11. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O projeto europeu Meteosat lançou nesta terça-feira (13) seu novo satélite, que deve aumentar a precisão de previsões meteorológicas, especialmente tratando-se de tempestades violentas. O Meteosat-12 é de responsabilidade da European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) e da Agência Espacial Européia (ESA) e será lançado a partir da Guiana Francesa.

A série de satélites Meteosat foi historicamente importante no avanço de estudos meteorológicos. Desde 1977, o projeto já lançou 11 satélites que forneceram dados primariamente para previsão do tempo, mas também auxiliaram pesquisas em outras áreas, como a agricultura. O último lançamento havia sido em 2005 e, desde então, os avanços tecnológicos permitiram grandes melhoras para a geração que vai ao espaço nesta terça.

Com aproximadamente 4 toneladas, o Meteosat-12 vai orbitar a Terra a cerca de 36 mil quilômetros acima da Linha do Equador. O equipamento proverá imagens quase em tempo real, provendo um cenário meteorológico a cada 10 minutos, 5 a menos do que o último satélite do projeto. Suas imagens também terão maior resolução e serão captadas em uma faixa de comprimentos de onda mais ampla.

Investimento

O evento é considerado um dos lançamentos mais importantes do ano para a Europa, não apenas pelo alto investimento, ultrapassando 4 bilhões de Euros. O satélite vem para substituir uma tecnologia de quase 2 décadas atrás e auxiliar na previsão de eventos extremos que vêm atingindo o continente nos últimos anos.

Phil Evans, diretor-geral da EUMETSAT, ressalta sua importância trazendo à tona alguns destes eventos. “A tempestade que atingiu Alemanha, Holanda e Bélgica no último ano levou mais de 200 vidas. Estes eventos são trágicos,” afirmou. “Observações do espaço mais precisas e frequentes são absolutamente essenciais para fornecer previsões e reduzir ou mitigar os impactos de tais eventos.”

A nova geração do projeto vai receber ainda mais dois lançamentos, previstos para 2024 e 2026. O grupo de equipamentos vai operar em conjunto para tornar as previsões ainda mais rápidas e precisas. Além de completar esta série com esses lançamentos. A EUMETSAT e a ESA já planejam uma nova geração de satélites para 2040. Para as agências, o alto investimento se justifica tendo em vista as vidas que podem ser salvas graças ao projeto.

