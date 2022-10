Cultura Lançamentos de livros e série infantil celebram os 90 anos de Ziraldo

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nascido na cidade mineira de Caratinga em 1932, Ziraldo revelou seu talento ainda na infância. Foto: Agência Brasil Nascido na cidade mineira de Caratinga em 1932, Ziraldo revelou seu talento ainda na infância. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ziraldo fez 90 anos na segunda-feira (24). Nome essencial da literatura para crianças, mas não só, ele marcou e ajudou a formar gerações de leitores com livros como O Menino Maluquinho e Flicts e a série Os Meninos dos Planetas, todos no catálogo da Melhoramentos. Para o aniversário, há novidades, como lançamentos, também pela Melhoramentos, e homenagens, como a da Feira Literária de Tiradentes, em novembro.

O cartunista Edra convidou artistas e escritores, entre os quais Luis Fernando Verissimo e Ruth Rocha, para contar histórias vividas ao lado de Ziraldo e o resultado, em textos e imagens, pode ser conferido em 90 Maluquinhos por Ziraldo: Histórias e Causos.

O Bichinho da Maçã, publicado há 40 anos, e Menina Nina, há 20, ganham edições especiais. Para professores, a editora fez o e-book Especial Ziraldo 90 Anos: Dicas Para Levar Suas Histórias e Personagens Para a Sala de Aula. Gratuito, ele indica leituras e sugere atividades para o desenvolvimento de habilidades como leitura, interpretação e pensamento crítico, imaginação e criatividade.

A novidade maior é a chegada de O Menino Maluquinho na Netflix. Primeira série brasileira de animação da plataforma de streaming, com nove episódios, ela foi adaptada do livro por Carina Schulze e Arnaldo Branco e tem direção de Beto Gomez e Michele Massagli. Outra novidade: Julieta, branca nos livros, é negra no desenho.

Desde que foi lançado, em 1980, O Menino Maluquinho soma 18 edições, 165 reimpressões e 4,1 milhões de exemplares vendidos. Ao longo de sua história, virou filme, peça de teatro, musical e inspirou o autor a criar novos livros – houve até um encontro entre os personagens de sua história e os da Turma da Mônica. Na época do lançamento deste crossover, Ziraldo disse: “O Menino Maluquinho é o moleque típico brasileiro, que tem liberdade, é ousado, inteligente, esperto. É o moleque que eu gostaria de ter sido”.

A história de Ziraldo

Nascido na cidade mineira de Caratinga em 1932, Ziraldo revelou seu talento ainda na infância. Aos 6 anos, publicou seu primeiro desenho – no jornal A Folha de Minas. Dez anos depois, ele se mudou para o Rio. Na mala, levou suas caricaturas, histórias em quadrinhos, cartazes políticos, ilustrações, contos e poesias. Naquela época, encontrou espaço para a publicação de seu trabalho em revistas como Coração, Sesinho, Vida Infantil e Vida Juvenil e O Malho.

Mas tem também quem se aproxime por outros lados. “O Ziraldo que eu lia não era o Ziraldo da literatura infantil. Minha referência de Ziraldo é do cartunista, do cara do Pasquim (mesmo o jornal não sendo da minha época)”, conta o ilustrador e autor de livros para a infância Alexandre Rampazo. Ele continua: “Meu vínculo com o Ziraldo é imagético, pela profunda admiração pelo traço ágil e esteticamente belíssimo”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura