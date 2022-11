Economia Latam anuncia saída de processo de recuperação judicial nos Estados Unidos

Em 15 de novembro será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para renovar o conselho de administração do Grupo Latam.

O grupo Latam anunciou nesta quinta-feira (3) que terminou o processo conhecido como Chapter 11 nos Estados Unidos (equivalente à recuperação judicial no Brasil). O processo foi iniciado de forma voluntária em maio de 2020 para reduzir a dívida do negócio e garantir novas fontes de financiamento para a aérea chilena, em meio às dificuldades provocadas pela pandemia de covid-19.

A companhia disse ainda que está emergindo da reorganização como um grupo mais eficiente, com uma liquidez de mais de US$ 2,2 bilhões e uma dívida aproximadamente US$ 3,6 bilhões menor em seu balanço patrimonial – redução de 35% em relação ao período anterior ao processo.

Conforme o documento, a Latam Cargo e as afiliadas de carga estão em meio a um plano de expansão que permitirá aumentar as suas respectivas frotas de 11 aeronaves Boeing 767-300F em 2019 para um total de 20 aeronaves Boeing 767-300F em 2024.

Recentemente, o grupo implementou uma parceria com a Delta que permite que os passageiros acessem mais de 300 destinos entre Estados Unidos/Canadá e a América do Sul (Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai). “O acordo permitirá que as companhias aéreas aumentem o seu nível de cooperação nos mercados mencionados, para que se tenha um número maior de rotas, mais e melhores conexões e fortalecimento dos benefícios dos programas de passagem frequente”, diz o grupo chileno.

Segundo a empresa, em 15 de novembro será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para renovar o conselho de administração do Grupo Latam.

Voos diretos para Boston

A Latam voltará a oferecer voos direto de São Paulo para Boston, nos Estados Unidos, a partir deste domingo (30). As partidas acontecem às quartas-feiras, sextas e domingos às 22h50 (horário de Brasília).

A rota tinha sido suspensa em 2020, durante a pandemia e, até agora, a companhia só tinha voos para esse destino com parada, assim como as empresas American Airlines, United, Copa e Air Canada.

Segundo a Latam, o voo direto reduz em 3 horas o tempo de viagem na comparação com voos com conexão em Nova York. A viagem leva 9h45.

A empresa diz também que, com isso, concluirá o retorno dos voos para todos os seus destinos diretos nos EUA que tinham sido impactados pelas restrições da pandemia: Nova York, Miami, Orlando, além de Boston.

Em novembro, a Latam deve operar até 192 voos entre Brasil e EUA, o que, segundo a companhia, representa um aumento de 305% na sua oferta de assentos entre os dois países na comparação com o mesmo mês de 2021.

As rotas Guarulhos-Miami e Guarulhos-Nova York tiveram ampliação de voos semanais: de 3 para 10, no caso da primeira, e de 3 para 7 na segunda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

