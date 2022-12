Futebol Lateral croata é filho de famoso mafioso do país; saiba a história

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Borna Barisicé filho do mafioso Stipe “O Mariposa” Barisic. Foto: Fifa/Divulgação Borna Barisicé filho do mafioso Stipe “O Mariposa” Barisic. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

Modric, Perisic e Kovavic são alguns dos jogadores mais famosos dentre os 26 convocados da Croácia para a Copa do Mundo do Catar. No entanto, o lateral-esquerdo Borna Barisic é quem possui a história mais inusitada. O atleta do Rangers, da Escócia, que passou a ser presença assídua na seleção croata em 2018, é filho do mafioso Stipe “O Mariposa” Barisic.

O pai de Borna é um membro conhecido do submundo do crime, é considerado uma das principais figuras do clã da máfia Cepin e apareceu mais no noticiário policial do que o lateral tem de jogos pela seleção — são 29 partidas disputada com a camisa croata —, mas o atleta é uma opção confiável para a lateral-esquerda da seleção.

Dínamo

Em 2017, quando o dirigente do Dinamo Zagreb, Zdrako Mamic, bloqueou a transferência de Barisic nos estágios finais, seu clube foi criticado publicamente por Stipe e Mamic levou um tiro na perna como uma tentativa de assassinato, segundo os relatos na Croácia.

Stipe também recebeu uma sentença de 10 meses por supostamente fazer parte do incêndio de uma casa de campo pertencente ao procurador-chefe croata Radov Ortynski. Acredita-se também que ele tenha ligações para todos os principais shopping centers da cidade croata de Osijek.

Borna Barisic não havia atuado na fase de grupos no Mundial, mas com o mal-estar de Sosa, titular da posição, teve a chance de mostrar seus serviços para o técnico Zlatko Dalić. O defensor atuou os 120 minutos contra o Japão, nas oitavas de final, recebeu um cartão amarelo e está pendurado para o confronto contra o Brasil.

Brasil x Croácia

A Croácia enfrenta o Brasil pelas quartas de final do Mundial do Catar, na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no estádio da Cidade da Educação. Quem passar, enfrenta o vencedor de Argentina e Holanda, que jogam no mesmo dia, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. A atual vice-campeã do mundo, que praticamente manteve a base do time de quatro anos atrás, tenta repetir o feito do Mundial da Rússia.

