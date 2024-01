Brasil Latrocínios caem 23,64% no Brasil em 2023, aponta o Ministério da Justiça

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com relação à lesão corporal seguida de morte, a redução foi de 2,44% e os feminicídios diminuíram 1,86%. Foto: Divulgação/Deic-SP Com relação à lesão corporal seguida de morte, a redução foi de 2,44% e os feminicídios diminuíram 1,86%. (Foto: Divulgação/Deic-SP) Foto: Divulgação/Deic-SP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de latrocínios, roubos seguidos de mortes, caiu 23,64% no País na comparação entre 2022 e 2023. O dado foi divulgado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pelas redes sociais, neste domingo (28) e corresponde às estatísticas enviadas à pasta pelos Estados.

No mesmo período, também foi registrada queda, de 3,57%, nos homicídios dolosos, com intenção. Em 2023 foram 37.488 casos. Com relação à lesão corporal seguida de morte, a redução foi de 2,44% e os feminicídios diminuíram 1,86%.

Na postagem, Dino afirma que em 22 Estados do Brasil houve reduções de crimes violentos letais intencionais, constituídos por homicídio doloso, latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e outros crimes resultantes em mortes, com exceção dos casos de morte por intervenção de agente do Estado. No País, a queda foi de 4,09%.

Mesmo assim, ainda foram registrados no ano passado 40.464 casos. Já os registros que incluem as mortes por intervenção de agente do Estado ficaram 4,40% menores, com 46.494 ocorrências.

“Cumprimento todos os profissionais da Segurança, com a certeza de que em 2024 seguirá a trajetória de reduções, o que é fundamental para o País”, publicou o ministro.

Segundo Dino, os dados completos do relatório serão divulgados ao longo da semana. “Nesses 13 meses no Ministério da Justiça, trabalhamos para consolidar o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp). Ainda há muito a fazer para que os números informados pelos Estados e demais órgãos tenham cada vez mais precisão e qualidade”, completou Dino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/latrocinios-caem-2364-no-pais-em-2023-segundo-ministerio-da-justica/

Latrocínios caem 23,64% no Brasil em 2023, aponta o Ministério da Justiça

2024-01-28