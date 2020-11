Celebridades Leandro Hassum faz humor com distanciamento social em novo programa: “Perrengues que ele nos trouxe”

23 de novembro de 2020

Comediante relembra 2020 em sua nova atração

Leandro Hassum prepara sua volta à TV nesta segunda-feira (23). Em “2000 e Vishhh”, da TNT, o humorista faz uma reflexão e retrospectiva sobre o atípico ano de 2020.

Hassum conta que na atração, que vai ao ar às 23h30, evitou falar de tragédias e focou mais nas nuances do distanciamento social, que modificou bastante nossos hábitos.

“Tive a ideia de fazer uma retrospectiva diferente deste ano difícil. Em nenhum momento falo sobre a doença.O programa foca no isolamento e nos perrengues que ele nos trouxe. De certa forma, todos vão se identificar um pouco com essa retrospectiva inusitada. Afinal, quem não fez um pão, uma reunião online, assistiu inúmeras lives, se atrapalhou com a máscara e álcool gel? É isso que queremos mostrar. Um pouco dos novos hábitos e a rotina deste ano”, explica.

De acordo com Hassum, serão quatro programas de 30 minutos, sempre às segundas, para relembrar, de forma leve e divertida, alguns fatos curiosos e os “aprendizados” de 2020. “Começamos 2020 cheios de planos. Aí veio fevereiro, março. Começo da pandemia e pensávamos: ‘vou ficar uns 15 dias em casa. Até bom pra descansar e tal’… E de repente: abril, maio…e vishhh. Aí foi vishhh atrás de vishhh.”

