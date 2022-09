Fórmula 1 Leclerc faz pole position para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, larga na frente pela 17ª vez. (Foto: Reprodução/Twitter)

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o pole position para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 neste sábado (10). O ferrarista, que larga na frente pela 17ª vez, tenta repetir a vitória conquistada no Autódromo de Monza de 2019 e comemorou muito o resultado.

“É maravilhoso, não foi um treino fácil e eu tive que colocar tudo. Eu estou muito feliz com a volta, com o carro, e espero que tenhamos um bom resultado amanhã”, disse na entrevista oficial.

Questionado em italiano, Leclerc disse que “Monza é incrível” e que “amanhã prometo dar o meu melhor para conquistar um bom resultado”.

Na pista, a segunda colocação ficou com Max Verstappen, da Red Bull, e a terceira com a outra Ferrari, de Carlos Sainz. Mas os dois pilotos, assim como outros sete competidores, serão punidos por trocas de peças ou do motor para a corrida deste domingo (11).

Verstappen, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Mick Schumacher perdem cinco posições por troca de componente no motor. Já Pérez perde 10 posições por trocar mais peças.

Já Sainz e Hamilton largam do fundo do grid: o espanhol por troca do câmbio e o britânico por troca de componentes do motor.

E, por fim, Yuki Tsunoda, também larga do fim do grid por trocas do motor e por ter recebido cinco reprimendas na temporada. Com isso, a classificação vista na pista não é a do grid de largada oficial.

Na primeira fila, ao lado de Leclerc, sairá George Russell, da Mercedes. Na terceira posição, quem larga é Lando Norris, da McLaren, seguido por Verstappen. Na terceira fila, largam Daniel Ricciardo, McLaren, e Pierre Gasly, da AlphaTauri.

Depois, Fernando Alonso, da Alpine, e o estreante Nick De Vries, da Williams, que substitui Alex Albon que precisou deixar a prova por conta de uma apendicite. Fechando o top 10 Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, e Sergio Pérez, da Red Bull. Já Sainz larga na 18ª posição, a frente de Hamilton.

Torcida de casa

Depois de diversas corridas que não saíram como o esperado para a Ferrari, no GP da Itália a equipe quer acertar e dar um show para a sua torcida de casa. O piloto da Scuderia, Charles Leclerc, já dá esperanças de que as coisas possam ir como planejado, pois foi ele quem fez a pole position.

Este fim de semana é certamente o mais especial para a Ferrari, que comemora seus 75 anos em casa. Em uma entrevista à Sky Sports, Leclerc fala da pressão que existe sobre a equipe em Monza.

“Há muita pressão na equipe e performar em um nível tão bom hoje foi ótimo, mas agora precisamos repetir isso amanhã. A sensação é muito boa. É muito boa, especialmente depois de Spa, lutamos muito. Trabalhamos duro depois de Spa para tentar identificar as fraquezas do carro. E isso é ótimo. É uma semana especial para nós, pilotos da Ferrari.”

Nesta temporada a equipe italiana teve muitos problemas de confiabilidade, mas também acabou sendo prejudicada por erros, principalmente de estratégia. Sendo assim, o piloto monegasco sabe que a Ferrari deve tentar manter a calma.

“Só precisamos juntar tudo e não cometer erros. Honestamente, estou bastante confiante de que temos um bom ritmo de corrida. Eles [Red Bull] tem uma configuração muito diferente com mais pressão aerodinâmica, mas estou bastante confiante de que podemos fazer isso amanhã.” As informações são da agência de notícias Ansa e do site F1Mania.

