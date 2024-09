Mundo Legalização da maconha, prisão perpétua e aborto: temas polêmicos estarão em cédulas de 41 estados dos Estados Unidos durante a eleição

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Eleitores terão a chance de decidir de forma direta sobre essas questões.

Não é só em Kamala Harris ou Donald Trump, ou para governadores e congressistas, que os cidadãos dos Estados Unidos votarão em 5 de novembro. Temas polêmicos, como maconha, prisão perpétua e aborto, também estarão nas cédulas eleitorais por todo o país. São as chamadas medidas eleitorais.

Mais de 140 delas serão votadas em 41 estados americanos. As questões nas cédulas dão aos eleitores a chance de decidir de forma direta sobre questões importantes, em vez de deixá-las para seus representantes eleitos, como acontece normalmente.

De acordo com a natureza da medida eleitoral, algumas delas também podem atrair mais pessoas às urnas, já que o voto nos EUA não é obrigatório. Isso poderia impactar os resultados da eleição para a presidência em estados-chave, o controle do Congresso e os resultados para cargos estaduais disputados.

Como funciona

As medidas eleitorais podem entrar na cédula de um estado por duas maneiras:

• Se uma petição iniciada por cidadãos arrecada uma quantidade suficiente de assinaturas –que varia de estado para estado;

• Quando o próprio congresso regional coloca uma medida para votação popular.

As medidas eleitorais que forem aprovadas nas urnas serão inclusas às respectivas constituições estaduais via emenda.

Arizona, Colorado e Califórnia têm o maior número de medidas eleitorais nas cédulas. Mais medidas ainda podem ser incluídas em alguns estados, e algumas delas podem ser removidas se ações judiciais pendentes forem bem-sucedidas.

Temas em debate

Aborto: em resposta à revogação da decisão “Roe versus Wade” pela Suprema Corte em 2022, pelo menos nove estados discutirão emendas constitucionais para garantir o direito ao aborto. Entre eles estão Arizona, Colorado e Flórida, onde as propostas visam assegurar o direito ao aborto até a viabilidade fetal. Em Nebraska, duas propostas conflitantes serão avaliadas: uma para garantir o direito ao aborto e outra para restringi-lo após 12 semanas. Donald Trump, que se posiciona contra a ampliação do direito ao aborto, já anunciou seu voto contra a medida na Flórida.

Maconha: a legalização da maconha para uso recreativo estará em votação na Flórida, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Em Massachusetts, uma iniciativa buscará legalizar o uso supervisionado de psicodélicos naturais, como cogumelos de psilocibina.

Crime: na Califórnia, uma proposta visa aumentar as penas para reincidentes de crimes e criar um novo programa de tratamento para dependentes de drogas. No Arizona, será discutida a imposição de prisão perpétua para certos crimes de tráfico sexual infantil. O Colorado também terá propostas para negar fiança em casos de assassinato e aumentar as penas obrigatórias para crimes violentos.

Imigração: o Arizona apresentará uma medida que tornará crime estadual entrar no país por meios não oficiais e solicitar benefícios públicos com documentos falsos. A proposta também criminaliza a venda de fentanil que cause morte.

Impostos sobre armas: no Colorado, uma proposta visa criar um imposto sobre a venda de armas e munições, com a receita destinada a serviços para vítimas de crimes.

Suicídio assistido: uma emenda na Virgínia Ocidental busca proibir o suicídio assistido por médicos, uma prática já permitida em 10 estados e Washington, D.C.

Casamento medidas: Califórnia, Colorado e Havaí visam revogar disposições contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, reafirmando-o como um direito fundamental.

Salários e benefícios: a Califórnia poderá aumentar gradualmente o salário mínimo para US$ 18 por hora. No Alasca e Missouri, propostas também visam aumentar o salário mínimo e garantir licença médica remunerada.

Trabalho prisional: na Califórnia e Nevada, propostas buscam revogar disposições que permitem trabalho forçado em prisões.

Impostos sobre propriedade: Os eleitores de Dakota do Norte considerarão eliminar impostos sobre propriedade, o que poderia resultar em uma necessidade significativa de receita estatal para substituir a perda.

Redistritamento: em Ohio, uma iniciativa propõe criar uma comissão de cidadãos para lidar com o redistritamento, enquanto em Utah, uma emenda permitiria que legisladores revisassem iniciativas aprovadas pelos eleitores.

