Brasil Sancionada lei para garantir pensão a filhos de vítimas de feminicídio

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Órfãos menores de 18 anos terão direito de receber um salário mínimo Foto: Reprodução Órfãos menores de 18 anos terão direito de receber um salário mínimo (Foto: EBC) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (31), a lei que estabelece o pagamento de uma pensão especial para os filhos de vítimas de feminicídio. De acordo com o regimento, crianças órfãs menores de 18 anos provenientes de famílias de baixa renda terão direito a receber um salário mínimo como benefício.

Ano passado, 1.437 mulheres brasileiras perderam a sua vida em decorrência de feminicídio, representando um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior, conforme relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. O estudo evidencia um aumento em todos os tipos de violência contra as mulheres.

Na cerimônia, ao lado de ministras e da primeira-dama Janja da Silva, o presidente disse que, mais de 15 anos após entrada em vigor da Lei Maria da Penha, que definiu punições mais duras para crimes de violência doméstica contra a mulher, esperava redução das agressões às mulheres.

“Uma das coisas mais abomináveis que acontecem na relação humana, em pleno século 21, é a mulher se transformar em vítima prioritária dentro de sua própria casa por marido, por namorado, por ex-marido, por ex-namorado”, afirmou. “O que leva um ser humano masculino ser tão baixo, ser tão rasteiro, ser tão canalha de agredir uma companheira? Não tem explicação”, acrescentou.

Os dados mostram que 96% das vítimas são mortas por companheiros, ex-companheiros ou parentes. A maioria é negra e pobre, e os crimes ocorrem dentro de casa.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou que seis crianças ou adolescentes se tornam órfãos por dia no país por causa de feminicídios. Ela disse que é preciso que Estado e sociedade se unam, inclusive no desenvolvimento de políticas, para impedir esses crimes, que podem ser evitados.

“A lei sancionada hoje compreende o impacto da violência contra as mulheres, em decorrência do feminicídio, na vida de seus familiares. Considerando não somente que as mulheres são uma das principais provedoras do sustento familiar, responsáveis pela manutenção e subsistência de seus lares, mas também os efeitos permanentes da interrupção no projeto de vida de quem se vê afetado pelo assassinato daquela mulher”.

Autora do projeto de lei, a deputada Maria do Rosário (PT-RS), ressaltou que o pagamento do benefício evitará que crianças e adolescentes sejam tirados dos cuidados de suas famílias, como tias e avós, e levados para instituições.

A Lei

O benefício de até um salário mínimo será concedido aos órfãos cuja renda familiar mensal per capita (por pessoa) seja de até 25% do salário mínimo. A pensão será concedida a crianças e adolescentes mesmo que o feminicídio tenha ocorrido antes da publicação da lei.

A lei prevê que a pensão pode ser paga antes da conclusão do julgamento do crime. Caso a Justiça não considere que houve feminicídio, o pagamento é suspenso, mas os beneficiários não serão obrigados a devolver os valores recebidos, desde que não seja comprovada má-fé.

O texto também impede que o suspeito de cometer feminicídio ou de ser coautor do crime receba ou administre a pensão em nome dos filhos. Outra proibição prevista é acumular a pensão com outros benefícios da Previdência Social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/lei-e-sancionada-para-garantir-pensao-aos-filhos-de-vitimas-de-feminicidio/

Sancionada lei para garantir pensão a filhos de vítimas de feminicídio

2023-10-31