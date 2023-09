Esporte Leilão é suspenso e Cafu consegue “salvar” mansão de R$ 27 milhões

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Pentacampeão mundial tem vida financeira turbulenta após fazer empréstimos e envolver-se em polêmicas.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspendeu o leilão que faria para negociar a mansão que pertence a Cafu. Avaliado em R$ 27.476.661,46, o imóvel que fica em Alphaville, Barueri (SP), seria negociado no último dia 6, mas o capitão do penta conseguiu impedir a venda.

O leilão foi suspenso por tempo ainda indeterminado após Cafu recorrer e oferecer um acordo. A casa foi dada como garantia de empréstimos contraídos pelo ex-jogador para fomentar seus negócios. O lance inicial previsto era de R$ 13 milhões.

Até outubro do ano passado, o montante da dívida de Cafu com financeiras e bancos era de R$ 11 milhões. Outros bens do ex-jogador também foram leiloados. Cafu chegou a contestar a dívida e a penhora dos imóveis, mas ele e a ex-mulher, Regina Feliciano, sua sócia na Capi-penta International Football Player Ltda, empresa de agenciamento de atletas, assinaram uma confissão de dívida hipotecando a casa onde ele mora atualmente.

A maior parte dos processos movidos contra Cafu são da Vob Cred Securitizadora S/A e seu proprietário, Valentim Osmar Barbizan. O lance mínimo para aquisição da propriedade é de R$ 10 milhões.

A mansão impressiona, sendo uma das maiores do condomínio, conhecido pelas casas de alto padrão. São 3.229 metros quadrados de área construída, em um terreno que ocupa 2.581 metros quadrados com campo de futebol e extensa área de lazer com vestiário, churrasqueira gourmet, piscina que circunda a casa, piscina coberta, sauna, jardim, espaço para festas e salão de jogos.

O imóvel de Cafu possui seis suítes, sendo uma master, todas com banheira, na parte superior, além de varandas. Na área social, no piso inferior, tem hall, salas, escritórios, sala de troféus, sala de cinema, cozinha, área de serviço, lavado e um elevador da marca Thyssenkrupp.

Na garagem cabem oito carros e na parte de fora também tem lavanderia, sauna, academia e ala dos funcionários com outras suítes.

A sala de troféus de Cafu é seu xodó. Ali ele reúne camisas dos times pelos quais passou, muitos troféus e medalhas, lembranças de jogos, livros, DVDs dos quais participou e a maior parte de sua história no futebol, principalmente a conquista do penta com a Seleção Brasileira.

