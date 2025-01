Notícias Leilões de imóveis do Estado começam nesta segunda e contemplam bens em 26 municípios

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

A venda dos imóveis faz parte da Estratégia Integrada de Habitação, lançada pelo governo do Estado em setembro de 2024. (Foto: Divulgação)

Os próximos três leilões para a venda de imóveis públicos do acervo patrimonial do Estado estão programados para os dias 20, 22 e 24 de janeiro, às 10h. Os bens estão localizados em diversas regiões do Rio Grande do Sul, como Litoral Norte, Serra e Fronteira Oeste. São 43 imóveis ao todo, distribuídos em 26 localidades.

Até o final do mês serão realizados dez certames, organizados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Os imóveis estão localizados em Agudo, Alegrete, Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Cacequi, Campo Bom, Capão da Canoa, Cruz Alta, Doutor Maurício Cardoso, Encantado, Estrela, Fortaleza dos Valos, Panambi, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, São Francisco de Paula, São Luiz Gonzaga, Taquari, Unistalda, Venâncio Aires e Viamão.

As informações sobre os imóveis e como participar estão disponíveis no Portal de Venda de Imóveis do RS. A venda dos imóveis faz parte da Estratégia Integrada de Habitação, lançada pelo governo do Estado em setembro de 2024. O objetivo é beneficiar, principalmente, pessoas que perderam seus lares em decorrência de enchentes. As receitas provenientes da venda dos imóveis poderão ser repassadas ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para financiar habitações de interesse social.

Leilão 20/01

* Terreno urbano com benfeitoria parcialmente averbada (ocupado) – Agudo

* Apartamento – Alegrete

* Terreno urbano sem benfeitorias – Bento Gonçalves

* Terreno urbano com benfeitoria em ruínas – Capão da Canoa

* Terreno urbano com benfeitoria não averbada – Fortaleza dos Valos

* Terreno urbano – Panambi

* Sala comercial – Passo Fundo

* Sala comercial – Passo Fundo

* Sala comercial – Passo Fundo

* Loja comercial – Porto Alegre

* Apartamento – Porto Alegre

* Terreno urbano com benfeitoria (ocupado) – Porto Alegre

* Apartamento – Porto Alegre

* Terreno urbano com benfeitoria averbada (ocupado) – Santana do * Livramento

* Terreno urbano com benfeitoria não averbada (ocupado) – Santana do Livramento

* Terreno urbano com benfeitoria não averbada (ocupado) – Santana do Livramento

* Terreno urbano com demolição de benfeitoria não averbada – Porto Alegre

* Terreno urbano – Viamão.

Leilão 22/01

* Terreno urbano com benfeitoria parcialmente averbada (ocupado) – São Francisco de Paula

* Terreno urbano sem benfeitoria – Cacequi

* Terreno urbano com benfeitoria averbada (ocupado) – Doutor Maurício Cardoso

* Terreno urbano com benfeitoria averbada (ocupado) – Doutor Maurício Cardoso

* Terreno rural com benfeitorias não averbadas (ocupado) – Doutor Maurício Cardoso

* Terreno urbano com benfeitoria averbada – Santa Maria

* Terreno urbano com benfeitoria averbada – Santa Maria

* Terreno urbano com benfeitorias (ocupado) – Rio Grande

* Terreno rural com benfeitorias averbadas (ocupado) – Unistalda

Leilão 24/01

* Loja comercial (ocupado) – Arroio do Meio

* Terreno urbano com benfeitoria (ocupado) – Campo Bom

* Terreno urbano sem benfeitoria (ocupado) – Cruz Alta

* Loja comercial (ocupado) – Estrela

* Terreno urbano com benfeitoria averbada – Pelotas

* Apartamento e Box (ocupados) – Pelotas

* Loja comercial (ocupado) – Porto Alegre

* Loja comercial (ocupado) – Porto Alegre

* Loja comercial – Porto Alegre

* Loja – Porto Alegre

* Loja comercial (ocupado) – São Luiz Gonzaga

* Terreno urbano com benfeitoria (ocupado) – Taquari

* Terreno urbano com benfeitoria (ocupado) – Venâncio Aires

* Terreno urbano com benfeitoria averbada (ocupado) – Rosário do Sul

* Terreno urbano com benfeitoria averbada (ocupado) – Rosário do Sul

Os últimos três leilões estão agendados para os dias 27, 29 e 31 de janeiro.

