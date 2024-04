Esporte Lenda do sumô, Taro Akebono morre aos 54 anos

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2024

Ele foi o primeiro estrangeiro a ser multicampeão de sumô no Japão. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-lutador de sumô Taro Akebono, o primeiro yokozuna estrangeiro, morreu em decorrência de insuficiência cardíaca, disseram autoridades dos EUA e a mídia japonesa nessa quinta-feira (11). Ele tinha 54 anos.

Akebono vinha lutando contra uma doença desde que passou mal na cidade de Kitakyushu (Fukuoka) há 7 anos e havia sido hospitalizado perto de Tóquio, de acordo com reportagens. Ele morreu no início deste mês após sua condição ter piorado repentinamente, divulgou o Nikkan Sports.

Nascido Chadwick Haheo Rowan em Waimanalo, no Havaí, Akebono se tornou o 64º yokozuna em 1993 e conquistou imensa popularidade. Ele ganhou 11 torneios durante sua carreira.

Ele fez sua estreia profissional no sumô em março de 1988 e alcançou a divisão principal no torneio de setembro 2 anos depois. Akebono se aposentou em janeiro de 2001 e deixou a Associação de Sumô do Japão em 2003.

O embaixador dos EUA no Japão, Rahm Emanuel, escreveu que “estava profundamente triste em saber” sobre a morte de Akebono, chamando-o de “gigante no mundo do sumô” e uma “ponte entre Estados Unidos e Japão”.

Emanuel acrescentou que o papel de Akebono como pioneiro “abriu as portas para outros lutadores estrangeiros encontrarem sucesso no esporte”. Ele continuou: “Ao longo de seus 35 anos no Japão, Akebono fortaleceu os laços culturais entre os Estados Unidos e sua terra adotiva, unindo-nos a todos através do esporte”.

Akebono Taro também ficou conhecido no Brasil por sua luta de MMA com a lenda das artes marciais mistas Royce Gracie. Em dezembro de 2004, no evento K-1: Dynamite, o brasileiro encarou o duelo com cerca de 140kg de diferença. Royce venceria por finalização com apenas 2min13s de luta, após aplicar a técnica da mão de vaca, que força a articulação do punho.

Em entrevista recente ao podcast Jaxxon Podcast, Royce revelou o susto da família de lutadores quando aceitou o duelo com Akebono. Ele disse ter tido que ajustar a distância para conseguir finalizar o adversário rapidamente. “(Akebono Taro tinha) 222kg. Antes da luta, todo mundo estava: ‘cara, você tá maluco? Como você vai derrubar o cara? O cara é enorme. Ele é pago para não cair no chão. Como você vai derrubá-lo? Você não pode dar um soco nele. Nós vimos você dar um soco, você não pode dar um soco nele’.” Taro se aposentou do sumô em 2001, lutou em vários eventos de MMA e telecatch. Num dos quatro duelos de MMA que fez, o havaiano enfrentou em 2006 outro brasileiro, Giant Silva, considerado à época o lutador mais alto da história com 2,12m. O brasileiro também venceu por finalização no primeiro round.

