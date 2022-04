Mundo Leonardo DiCaprio é o novo sócio de Lewis Hamilton em império de hambúrguer vegano

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A especialidade é o chick'n burger à base de vegetais. Foto: Neat Burger/Divulgação A especialidade é o chick'n burger à base de vegetais. (Foto: Neat Burger/Divulgação) Foto: Neat Burger/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A marca de alimentos veganos Neat Food, do piloto britânico Lewis Hamilton, está expandindo e vai abrir sua primeira fábrica nos Estados Unidos antes do fim do ano. Nesta quinta-feira (28), a empresa anunciou o início de um contrato de US$ 30 milhões de fundos da Série B para impulsionar seu crescimento.

A Neat, um império do hamburguer à base de plantas, também está adicionando outro nome de alto perfil à sua lista de apoiadores: o ator Leonardo DiCaprio, que é ativista ambiental, ingressou no grupo como investidor estratégico.

“Romper nosso sistema alimentar com alternativas sustentáveis é uma das principais maneiras pelas quais podemos fazer uma diferença real na redução das emissões globais”, disse DiCaprio em comunicado. “A abordagem pioneira da Neat Burger para proteínas alternativas é um ótimo exemplo do tipo de soluções que precisamos para avançar.”

A Neat foi lançada em 2019 pelo campeão de Fórmula 1 e Tommaso Chiabra, um dos primeiros investidores da Beyond Meat. Atualmente, possui oito filiais em Londres, mas o plano é ter 12 unidades nos EUA, uma mistura de lojas físicas e cozinhas-fantasmas, até o fim de 2022.

O carro-chefe será um local físico definido para abrir em Nova York City este ano: A empresa está explorando espaços no SoHo, Bryant Park e Midtown Manhattan. No total, a Neat espera operar 42 unidades em todo o mundo, inclusive no Oriente Médio e na Itália, até o final do ano.

A avaliação mais recente da empresa é de US$ 100 milhões, baseada em parte em uma rodada de US$ 7 milhões liderada por Rajeev Misra, CEO da SoftBank Investment Advisers.

“Nosso foco este ano é entrar no mercado de Nova York e nos estabelecer na comunidade local antes de expandir por meio de nosso modelo híbrido de restaurantes online e offline para outras regiões, como Miami, Austin e L.A. no próximo ano”, disse Chiabra, cofundador e presidente da empresa por e-mail.

Mercado norte-americano

O executivo acrescentou que a Neat está tratando os Estados Unidos como seu principal mercado, visando a operações em 1 mil locais na América do Norte até 2030.

No ano passado, as vendas no varejo de alimentos à base de vegetais cresceram três vezes mais rápido do que as vendas totais no varejo de alimentos, atingindo um recorde nos EUA de US$ 7,4 bilhões.

Espera-se que o mercado global de alimentos à base de vegetais atinja US$ 162 bilhões na próxima década, de acordo com um relatório de 2021 da Bloomberg Intelligence.

Além da expansão no número de restaurantes, a Neat planeja lançar produtos de consumo embalados (CPG) em todo o país nos próximos 12 meses, incluindo seu hambúrguer de frango e cachorros-quentes veganos.

A Neat inicialmente usou produtos da Beyond Meat para algumas de suas opções, como o hambúrguer duplo recheado com queijo à base de plantas, mostarda e molhos da casa, que custa US$ 12 no recém-inaugurado stand da Neat no UrbanSpace, em Midtown Manhattan.

A empresa mudou para uma mistura própria, mas um teste de sabor recente mostrou um hambúrguer que não necessariamente atrairá os carnívoros de plantão: ele tem a textura mastigável de muitos hambúrgueres veganos, embora o queijo amarelo à base de plantas que se espalha pelas laterais seja tentador.

O que é especialmente notável é o chick’n burger da Neat (US$ 12). Suas aves à base de vegetais são surpreendentemente boas, com maionese vegana em um pão bem grelhado. É uma boa opção para quem ainda está envolvido na guerra do sanduíche de frango frito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo