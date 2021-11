Rio Grande do Sul Leonardo Lamachia é eleito para a presidência da OAB no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dirigente de 46 anos comandará a seccional da entidade a partir de 1º de janeiro. (Foto: Lucas Pfeuffer/OAB-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por meio de votação mista (presencial ou on-line) ao longo desta segunda-feira (22), Leonardo Lamachia, 46 anos, venceu a eleição para a presidência da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS). Ele concorria pela chapa nº 1 e obteve a preferência de 29.502 (61,2%) dos 48.198 votantes para suceder Ricardo Breier.

Completam o grupo eleito para o comando da entidade no período 2022-2024 os seguintes integrantes: Neusa Rolim Bastos (vice-presidente), Gustavo Junchem (secretário-geral), Karina Contiero (secretária-geral-adjunta) e Jorge Luiz Dias Fara (tesoureiro). A posse está marcada para o dia 1º de janeiro.

O pleito, que também definiu os dirigentes das 106 subseções da entidade no Rio Grande do Sul, teve como segundo colocado Paulo Torelly, da chapa nº 2, que recebeu 14.093 adesões (29,2%). Votos brancos totalizaram 2.645 (5,5%), ao passo que os nulos chegaram a 1.958 (4,1%).

Além de Torelly, a chapa nº 2 era composta por Lucia Liebling Kopittke (candidata a vice-presidente), Lucas Souto Bolzan (secretário-geral), Lúcia Helena dos Santos (secretária-geral-adjunta) e Walther Von Marees (tesoureiro).

Na véspera, esse grupo chegou a ingressar com ação no Judiciário para impedir a realização do pleito nesta segunda-feira, reivindicando inspeção técnica do sistema de votação eletrônica contratado pela entidade. Mas o pedido foi indeferido, inclusive em recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Perfil

Vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) e conselheiro estadual da OAB, Leonardo Lamachia é irmão de Claudio Lamachia, que comandou a seccional da Ordem em duas gestões consecutivas (2007-2009 e 2010-2012) e foi o primeiro advogado gaúcho com inscrição no Estado a presidir nacionalmente a OAB (no triênio 2015-2018).

Claudio também é neto de Paulo Pacheco Prates, que foi secretário-geral da Ordem gaúcha de 1979 a 1981, na gestão do presidente Justino Vasconcellos. “Com 46 anos, Leonardo Lamachia tem a mesma idade do irmão Claudio ao assumir a OAB-RS em 2007”, registrou a entidade em seu site ao anunciar o resultado, no começo da noite.

Discurso

Ao se pronunciar sobre a vitória no pleito interno da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia mencionou como alguns dos principais desafios da próxima gestão o atual momento de crise econômica no País e de impactos causados ao Judiciário pelo contexto de pandemia de coronavírus:

“Assumo um compromisso com as demandas de cada colega de profissão em todo o Estado. Aliás, a nossa principal marca desde 2007 é o cumprimento de absolutamente todos os compromissos assumidos em campanhas. O primeiro ato da nossa gestão será instituir um programa de recuperação da advocacia para os colegas que sofreram com o cenário de crise econômica e paralisação dos processos durante a pandemia”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul