Celebridades Letícia Santiago posa com maiô superdecotado e deixa marquinha estratégica à mostra

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Letícia Santiago foi elogiada pelos fãs. Foto: Reprodução/Instagram Letícia Santiago foi elogiada pelos fãs. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Letícia Santiago, ex-participante de reality de TV, usou o Instagram nesta sexta-feira (31) para compartilhar uma foto em que aparece à beira da piscina. De maiô azul, a loira, que escolheu um modelo superdecotado, deixou sua marquinha de sol em evidência ao posar para o clique.

“Bom dia, sexta! Como está a animação para o final de semana, de 1 a 10?”, questionou Letícia na legenda que acompanhou a imagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à beleza e boa forma da musa. “Começar o dia vendo um anjo”, exaltou um. “Gente, o que é isso, mulher?”, afirmou outro. “Mulher linda e elegante”, destacou um terceiro.

Há pouco menos de um mês, Letícia, que é mãe de Júlia, de nove anos, Miguel, de dois anos, e de Stela, de apenas um ano, contou que se submeteu a uma cirurgia plástica no nariz. Na ocasião, Letícia falou sobre e procedimento cirúrgico e explicou o porquê decidiu optar pela rinoplastia.

“Eu concordo que não havia nenhuma característica do meu nariz que tirasse a harmonia no meu rosto, pelo contrário, amava meu nariz. Mas depois de fazer preenchimento no nariz da última vez, achei que ao invés de alongar, ele ficou mais redondinho, não gostei”, disse a loira na ocasião.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário