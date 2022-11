Notícias Leucoplasia na laringe: entenda resultado dos exames de lula

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Procedimentos apontam completa remissão do tumor diagnosticado em 2011. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, neste final de semana para se submeter um check-up de rotina. O resultado de um dos exames — a nasofibroscopia — mostrou “alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe”, informou a assessoria de imprensa de Lula.

A leucoplasia é o desenvolvimento de manchas ou placas brancas principalmente nas pregas vocais, mas que também podem aparecer na região da laringe. Essas lesões são consideradas pré-malignas. No entanto, a evolução para um câncer ocorre em menos de 20% dos casos.

Segundo o médico de Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho, a leucoplasia é geralmente benigna.

A lesão ocorre pelo depósito de queratina sobre o tecido das pregas vocais ou da laringe. Essa é uma resposta das células da região por conta de sucessivas “agressões” provocadas pelo tabaco, consumo de álcool ou por refluxo gastroesofágico.

O principal sintoma da leucoplasia é a rouquidão, que tem caráter progressivo, podendo ocorrer ardor e sensação de corpo estranho na garganta, dor ao engolir e fadiga ao falar.

O problema afeta, normalmente, homens com mais de 40 anos que fumam ou consomem com frequência bebidas alcoólicas. O tratamento da leucoplasia é cirúrgico, no entanto, estudos recentes apontam a vitamina A como possível tratamento clínico.

Um estudo feito por pesquisadores da Unesp apontou que uma dose diária de 100.000UI de vitamina A por dois meses em pacientes com leucoplasia na laringe foi “eficaz na diminuição ou erradicação das lesões em 62% dos casos, especialmente nas lesões de aspecto regular”. O trabalho pondera, no entanto, que o pequeno tamanho amostral e o curto tempo de acompanhamento não permite padronizar a vitamina A no tratamento inicial das leucoplasias, sendo necessários estudos adicionais.

Em 2011, Lula teve um câncer de três centímetros de diâmetro na laringe, que o fez passar por mais de 30 sessões de quimioterapia. O tratamento o curou da doença. Durante a campanha eleitoral, ele apareceu por vezes com a voz rouca e falhada. A assessoria de imprensa do presidente eleito tenta afastar a preocupação de que a leucoplasia possa significar o retorno do câncer.

A assessoria de imprensa do presidente eleito afirmou que os exames feitos no final de semana “seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011”. Lula também fez um ecocardiograma, angiotomografias e PET scan, cujos resultados estão normais.

