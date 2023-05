Rio Grande do Sul Levantamento registra adimplência de 75% no pagamento de IPVA no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Governo gaúcho arrecadou R$ 3,7 bilhões com recolhimentos à vista e parcelados; metade pertence aos municípios

De acordo com balanço da Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), 75% dos proprietários de veículos gaúchos quitaram ou pagaram a quarta parcela do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) até 28 de abril, quando o calendário de vencimento do tributo terminou. Considerando apenas o volume de quitação, ou seja, sem contabilizar os contribuintes que optaram pelo parcelamento, o índice de adimplência é de 69%.

O levantamento indica que a arrecadação alcançou R$ 3,7 bilhões, o que corresponde a 78% da expectativa de recolhimento com a frota tributável gaúcha. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve incremento nominal de R$ 548 milhões aos cofres gaúchos. No que tange à quantidade de veículos em conformidade, o acréscimo foi de 3%. Metade do valor arrecadado pelo Estado pertence aos municípios.

Em relação ao volume de inadimplências, que considera a soma dos contribuintes que não quitaram o tributo à vista ou não realizaram o pagamento em dia do parcelamento, a Receita Estadual contabilizou 961 mil veículos sem o devido recolhimento até a data de vencimento.

O número representa 25% da frota de 3,8 milhões de automóveis. Os proprietários de veículos em situação de inadimplência continuam com as mesmas modalidades e locais para efetivar o pagamento, mas não poderão usufruir dos descontos de Bom Cidadão e Bom Motorista.

O atraso no IPVA implica o pagamento de multa de 0,334% ao dia, até o limite de 20%. Há, ainda, a possibilidade de inscrição em Dívida Ativa do contribuinte que permanece mais de 60 dias em situação de inadimplência – neste caso, há o acréscimo de 5% na multa.

Além do maior custo para quitação, os proprietários de veículos que perderam o prazo de vencimento poderão ter o veículo apreendido e arcar com custos de multa, serviços de guincho e depósito do Detran, caso sejam flagrados em circulação.

A estimativa da Receita Estadual é de que houve um aumento de 14% na concessão dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, na comparação com o ano anterior. O levantamento aponta que os proprietários de veículos obtiveram uma redução de R$ 237 milhões no pagamento do tributo com os dois benefícios.

Somente com o Bom Cidadão, que concede desconto conforme a quantidade de notas fiscais emitidas com o CPF do consumidor, a Receita estima uma elevação de 88% no volume de concessão do benefício.

Como pagar?

O proprietário deverá apresentar o código Renavan e o número da placa do carro nos bancos da rede credenciada ou para a geração de QR Code. Consulte o valor do IPVA e faça o pagamento do seu veículo. Junto com ele, é possível pagar a taxa de licenciamento e as multas de trânsito.

Atenção aos dados

Antes de efetuar o pagamento, verifique se as informações do destinatário estão corretas. São elas:

Nome: Ipva Sefaz/Rs

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Bco do Estado do Rs S.A

Endereço: Av. Mauá, 1155, Centro Histórico, Porto Alegre, RS – CEP: 90030-080

