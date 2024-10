Música Liam Payne: relatório da autópsia revela causa da morte de ex-One Direction

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

O ex-membro do grupo One Direction morreu na quarta-feira aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel da capital argentina Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O cantor britânico Liam Payne morreu de “politraumatismo” com “hemorragia interna e externa”, segundo o relatório preliminar da autópsia realizada, nesta quarta-feira (16), pelo órgão forense argentino que investiga o caso. O relatório toxicológico ainda está pendente.

O Ministério Público, que está responsável pelo caso, está trabalhando em um comunicado oficial com mais detalhes. O ex-membro do grupo One Direction morreu na quarta-feira aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel da capital argentina.

Uma foto divulgada pela Polícia de Buenos Aires mostrou o interior do hotel que Liam Payne estava hospedado.

Segundo a Todo Notícias, a polícia chegou ao hotel depois de receber uma ligação sobre um homem com comportamento agressivo que poderia estar sob efeito de drogas ou álcool.

A morte do músico foi confirmada pelo SAME – equivalente ao SAMU brasileiro. Segundo médico ouvido pela reportagem, a causa da morte foi em decorrência da queda.

Nas imagens divulgadas pela Polícia de Buenos Aires, é possível ver uma TV que está desalinhada e com a tela danificada. A equipe do hotel procurou ajuda da polícia pouco antes de Payne cair, segundo uma ligação feita para o serviço de emergência do país.

Quem foi Liam Payne, ex-integrante do One Direction

O cantor e compositor Liam Payne, 31, morreu nesta quarta-feira, após cair do terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina. Ele ficou conhecido por integrar a boyband One Direction entre os anos de 2010 e 2016.

Nascido em 29 de agosto de 1993, ele apresentou diversos problemas de saúde e, só após os seus três meses de vida, descobriram o mau funcionamento de um de seus rins. Antes de entrar no ramo musical, Payne possuía o sonho de se tornar um corredor olímpico, mas abandonou a ideia ao descobrir seu talento na escola.

Em 2008, ele realizou uma audição para o programa de TV, The X Factor e foi eliminado por considerarem que ele era muito jovem. Dois anos depois, ele retornou ao programa e sugeriram que ele se unisse à Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan em uma banda, o One Direction.

Durante a competição, eles se destacaram e conquistaram o terceiro lugar. Em 2011, eles lançaram o primeiro álbum de estúdio do grupo, “Up All Night”, que acumula hits como “What’s Make You Beautiful”, “One Thing” e “Gotta Be You”.

