Notas Brasil Liberado de pena por doping, nadador buscará vaga olímpica

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) derrubou a suspensão por doping da Fina (Federação Internacional de Natação) imposta ao brasileiro Gabriel Santos, 23, e o liberou de cumprir qualquer tempo de suspensão. Com isso, o nadador poderá disputar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio na seletiva brasileira, de 20 a 25 de abril, no Rio de Janeiro.

