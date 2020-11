Rio Grande do Sul Liberado o trânsito no último viaduto do projeto de duplicação da ERS-118, entre Sapucaia do Sul e Esteio

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Viaduto entregue pelo governador e pelo secretário Costella integra obra aguardada há décadas Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Viaduto entregue pelo governador e pelo secretário Costella integra obra aguardada há décadas. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O último viaduto do projeto de duplicação da ERS-118 foi inaugurado nesta segunda-feira (09) pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella. A elevada localiza-se no quilômetro inicial da estrada, na divisa entre Sapucaia do Sul e Esteio.

Com a inauguração, todo o trecho de 21,5 quilômetros de pista nova, entre Sapucaia do Sul e Gravataí, foi liberado para o trânsito de veículos. A partir de agora, o motorista que acessar a ERS-118, no sentido BR-290 à BR-116, trafegará em sua totalidade sobre a rodovia duplicada, sem desvios.

“É uma entrega bastante simbólica porque é o último trecho de pista nova e de obra de arte, o viaduto, a ser entregue na duplicação da 118. O que falta agora é reparo em pista antiga para que possamos, até o final do ano, entregar a obra com a pista duplicada. Essa duplicação vai melhorar muito o fluxo de trânsito na 118, e é um sonho antigo da população, que estamos tendo o prazer de entregar”, destacou o governador.

Iniciada há 14 anos e interrompida diversas vezes por falta de recursos, a obra de duplicação dos 21,5 quilômetros entre Sapucaia do Sul e Gravataí foi retomada pela atual gestão em junho de 2019 com o compromisso de não paralisá-la até a conclusão. A previsão de entrega total foi reafirmada pelo governador para o final deste ano.

O novo viaduto tem 100 metros de comprimento, com três vãos: o central passa sobre os trilhos do trensurb, e os demais sobre as avenidas Sapucaia e Leônidas de Souza. A obra foi executada pela empresa Sogel com investimento de R$ 5,5 milhões.

Com a entrega, o projeto de duplicação alcançou 95% de execução concluída. Dividida em três lotes, essa última fase conta com financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) de R$ 131 milhões, dos quais já foram investidos R$ 107 milhões.

Orientação aos motoristas

Segundo o governo, para que seja finalizada a restauração da pista antiga entre o quilômetro 0,3 e o quilômetro 1,3, o trânsito será desviado para a via duplicada. Sendo assim, a pista nova ficará em duplo sentido no trecho até a conclusão das obras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul