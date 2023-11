Esporte Após reunião, CBF diz que final da Libertadores terá público

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

A decisão entre Fluminense e Boca será transmitida para mais de 150 países. Foto: Reprodução A decisão entre Fluminense e Boca será transmitida para mais de 150 países. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após a Conmebol convocar dirigentes da CBF, da AFA, do Fluminense e do Boca Juniors para uma reunião com objetivo de evitar que a violência que tomou conta da praia de Copacabana se repita, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues se manifestou. Ele confirmou que, neste momento, a final da Libertadores terá público, mas pediu ajuda aos torcedores. Caso “a paz não seja mantida”, há possibilidade de que a decisão ocorra com portões fechados.

“Foi uma reunião para pregar paz. Futebol é alegria. Aqueles que estão sem esse propósito é melhor não ir para o jogo. Assista pela TV. Vamos com os espíritos desarmados de qualquer tipo de violência e que possa conviver bem as duas torcidas. Tanto o presidente do Fluminense quanto do Boca Juniors, quanto da AFA e da Conmebol, pregam paz. A CBF também quer paz nos estádios”, afirmou Ednaldo, que respondeu sobre a possibilidade de jogar a final da Libertadores com portões fechados.

Posteriormente, Ednaldo Rodrigues confirmou a partida com público, mas reforçou que a decisão só será mantida “se a paz solicitada reinar”. “Vai ser com público, às 17h e esperamos que essa paz solicitada possa reinar antes, durante e depois da partida para que não possa trazer nenhum tipo de consequência para que possam pensar de outra forma.”

A Conmebol quer evitar ser obrigada a tomar medidas mais drásticas, como fazer uma final sem público. Isso traria enorme prejuízo aos envolvidos e mancharia a imagem do torneio. A decisão entre Fluminense e Boca será transmitida para mais de 150 países e receberá o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin.

A reunião não contou com a presença de autoridades. A Conmebol quer envolver os clubes e as respectivas confederações nesse pedido pelo fim da violência entre os torcedores. O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, está em contato constante com o governador do Rio, Claudio Castro, e o Ministro da Justiça, Flávio Dino.

O Fluminense entende que os problemas de segurança pública não são de responsabilidade do clube. Também que o clube informou à Conmebol sobre o risco da confusão há dez dias.

Existe por parte de dirigentes do Boca Juniors uma insatisfação com a segurança dos seus torcedores no Rio de Janeiro e o comportamento da polícia com eles, que não estariam sendo protegidos.

Fluminense e Boca Juniors disputam a final da Libertadores neste sábado, às 17h, no Maracanã. Se houver empate, há disputa da prorrogação. A persistir a igualdade, a partida irá pra os pênaltis.

