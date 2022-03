Política Líder da bancada evangélica diz ser preciso dar chance para Milton Ribeiro se explicar, mas garante que “não será complacente”

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) ser preciso garantir o “amplo direito de defesa” ao ministro da Educação. (Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dia após cobrar explicações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre a atuação de pastores intermediando recursos da pasta, o líder da bancada evangélica, deputado Sóstenes Cavalvante (PL-RJ), afirmou nesta quarta-feira (23) ser preciso garantir o “amplo direito de defesa” e evitar “pré-julgamentos” sobre o caso, mas que o grupo não será “complacente” caso sejam comprovadas irregularidades. Segundo ele, não cabe à frente parlamentar pedir a demissão do ministro ao presidente Jair Bolsonaro.

“Não fomos nós que indicamos, logo, não somos nós que pedimos para tirar (o ministro)”, disse Sóstenes, em entrevista na Câmara dos Deputados, após diversas reuniões com deputados da bancada ao longo do dia.

Sóstenes afirmou ter se encontrado com o ministro nesta quarta, no almoço, por dez minutos. Além disso, relatou que os dois se falaram por telefone cerca de quatro vezes nos últimos dois dias, mas não detalhou se Ribeiro deu novos esclarecimentos e disse esperar que ele faça isso o mais rápido possível por considerar que a nota divulgada pelo ministro é insuficiente.

Em gravação divulgada na terça-feira pelo jornal Folha de S.Paulo, Milton Ribeiro afirmou que prioriza a liberação de verbas a prefeituras cujos pedidos foram negociados pelos pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura. Sem cargos públicos, os pastores atuam como assessores informais do Ministério da Educação, intermediando reuniões com gestores municipais, conforme revelou o jornal O Estado de S. Paulo.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiu pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para apurar as suspeitas de tráfico de influência e advocacia administrativa, que é o patrocínio de interesses privados dentro da administração pública.

Para Sóstenes, caberá agora ao ministro dar todas as explicações necessárias. “Ele (Milton Riberito) tem a nossa fé na idoneidade dele, mas entendemos que a nota não é suficiente para que tudo fique devidamente esclarecido. Solicitamos que ele possa de outra forma, por coletiva de imprensa, live, como ele achar melhor, continuar outros esclarecimentos”, afirmou o parlamentar.

E acrescentou: “Espero que o tempo possa inocentar em caso de inocência. Em caso de ficar provado ato ilícito, que sejam exemplarmente punidos porque nós não seremos complacentes com erros de quem quer que seja.”

Ele também buscou eximir o presidente Bolsonaro de qualquer possível responsabilidade, alegando que Ribeiro citou o nome do mandatário do país na gravação como uma “praxe” para valorizar as visitas. “Entendo que a menção do presidente Bolsonaro é uma prática da política fazer referência a autoridades superiores. Entendo que o presidente Bolsonaro, se julgar necessário, vai falar em momento oportuno, mas quem deve satisfação e tem algo para esclarece é o ministro Milton Ribeiro. É uma prática normal de todos os ministérios de valorizar a figura máxima do Executivo”, afirmou.

Bancada dividida

As declarações de Sóstenes na qual dá um voto de confiança ao ministro ocorreram após um dia inteiro de reuniões. Alguns integrantes da bancada defendiam que o grupo se posicionasse pelo afastamento do ministro, o que não ocorreu.

Principal interlocutor de Bolsonaro no segmento evangélico e influente na bancada, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, afirmou ontem que Milton Ribeiro tem a “obrigação de prestar contas sobre as suspeitas de lobby” na pasta. “Não basta parecer honesto, é preciso provar que é honesto”, disse Malafaia.

Lideranças religiosas que formam a base de sustentação do governo afirmam que os dois pastores não têm o respaldo da bancada ao atuar no MEC. Questionam quem são Santos e Moura e criticam a atuação dos religiosos, que não têm cargo nem representação pública.

Vice-presidente da bancada evangélica, o deputado Luis Miranda (Republicanos-DF) foi um dos que pediu a queda do ministro: “Já temos novo Ministro da Educação? Ou os esquemas vão continuar? Déjà vu… acho que já vi esse filme!”, publicou Miranda em uma rede social. No ano passado o deputado denunciou na CPI da Covid um suposto esquema de corrupção na compra de vacinas contra Covid-19 no Ministério da Saúde.

Aliados do presidente, no entanto, afirmam que o ministro tem a confiança do presidente para continuar no cargo. Em entrevista à CNN Brasil, Ribeiro disse ter conversado com Bolsonaro sobre o caso e que não pensa em se afastar.

Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), minimizou as denúncias sobre o MEC: “Esse é um problema que não vai demorar muito a passar, até porque o ministro Milton já se colocou à disposição do presidente Lira e da Comissão de Educação no Senado para fazer as suas explicações. De antemão, não vejo nada que desabone o ministro. Observa-se que o áudio divulgado ficou fora de contexto, era uma fala de dia a dia, algo esporádico. Ele é um homem muito sério.” As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política