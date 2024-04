Política Líder da oposição quer lista de presentes recebidos por Lula e Janja em viagens

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os presentes internacionais recebidos por Janja e Lula totalizam 63 itens. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR), líder da oposição na Câmara dos Deputados, solicitou acesso à lista de presentes recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela primeira-dama, Janja, durante as viagens internacionais e nacionais realizadas por eles.

O parlamentar argumenta que a situação dos 231 itens recebidos pelo casal do primeiro dia do mandato até 2 de maio de 2023, revelados pelo jornal O Estado de S. Paulo, “gera controvérsias”.

O requerimento de acesso aos dados solicita ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, além da lista detalhada de presentes recebidos entre o início do mandato de Lula e o dia 16 de abril de 2024, informações sobre o encaminhamento dado aos itens e os valores gastos com alimentação durante as viagens do presidente.

Segundo Barros, as “mais de 15 viagens” de Lula não proporcionaram “efeitos positivos para o Brasil até o momento”, o que justifica o pedido de “fiscalização” que tem como objetivo o “esclarecimento da situação”. Ainda, o deputado menciona a decisão do Tribunal de Contas da União de auditar o recebimento dos bens dados a Lula em 2023, antes do fim da gestão do mandatário.

Os presentes recebidos pelo presidente são catalogados pela Diretoria de Documentação Histórica, que faz parte do gabinete da Presidência. Em junho de 2023, o órgão admitiu que a lista contendo os bens dados a Lula, sendo 63 deles internacionais, poderia estar incompleta.

No caso das joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou trazer ilegalmente para o País, diversos servidores foram mobilizados para impedir justamente esta etapa do cadastro. O colar, anel, relógio e o par de brincos de diamantes avaliados em R$ 16,5 milhões eram um presente do príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, e foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos quando Bolsonaro e a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, voltaram da viagem.

A fim de liberar os presentes, o ex-presidente atuou pessoalmente e ainda acionou três ministérios para forçar a liberação dos itens que estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lider-da-oposicao-quer-lista-de-presentes-recebidos-por-lula-e-janja-em-viagens/

Líder da oposição quer lista de presentes recebidos por Lula e Janja em viagens

2024-04-19