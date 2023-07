Política Líder de Lula na Câmara dos Deputados diz que “tese de incorporar” o Partido Progressistas e o Republicanos ao governo está “consolidada”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

“Essas forças políticas [PP e Republicanos] irão para o governo”, disse José Guimarães (PT-CE). (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse nessa terça-feira (18) que a entrada do Partido Progressistas e do Republicanos no governo já está consolidada. Em qual ministério os indicados ficarão, entretanto, depende de decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que não tem data para acontecer.

“A tese de incorporar esses partidos no governo já está consolidada. Igualmente esses nomes que surgiram na imprensa, que foram as indicações dos partidos, porém, o presidente não bateu o martelo. Não deliberou nada, qual o tamanho, para onde, nem nada”, afirmou.

“Essas forças políticas [PP e Republicanos] irão para o governo”, disse. Questionado sobre quando isso deve acontecer, afirmou: “A qualquer momento”.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), teve reuniões nessa terça com dois deputados do Centrão cotados para assumirem ministérios em uma possível minirreforma ministerial: André Fufuca (PP-MA), líder do partido na Câmara, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

O que está em debate são as opções do governo e do partido na Esplanada. Estas serão levadas a Lula, que tomará a decisão final sobre onde colocar cada um.

Ambos os congressistas fazem parte do pacote de mudanças na Esplanada aguardado pelo Centrão até agosto. Os nomes também foram confirmados por Guimarães.

O grupo mirava ministérios blindados por Lula nas últimas semanas, como o Desenvolvimento Social, de Wellington Dias, e a Saúde, de Nísia Trindade. A 1ª parte das trocas esperadas pelo Centrão foi concretizada com Celso Sabino (União Brasil-PA) assumindo o Turismo.

Guimarães afirmou ainda não saber se Lula encontrará nesta semana ainda o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar do assunto. O chefe de Estado está na Bélgica, onde participou de cúpula com a União Europeia, e deve voltar aos trabalhos em Brasília nesta quinta (20).

