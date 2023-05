O parlamentar afirmou ainda que sempre terá a honra de “ter sido parte desta jornada épica”. Randolfe disse também que leva “para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre” o inspirarão.

Ele não anunciou para qual partido migrará. Randolfe, que é o único senador da Rede Sustentabilidade na composição atual do Senado, declarou que a decisão de deixar a legenda foi tomada em “caráter irrevogável”.

Na Câmara, a Rede também tem apenas um representante, o deputado federal Túlio Gadelha (PE). O partido, no entanto, compôs uma federação com o PSOL, que tem 13 deputados federais. Por isso, na prática, as duas siglas formam uma bancada conjunta de 14 parlamentares.

Desentendimentos