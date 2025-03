Política Líder do PSOL cobra reparação de Lula por fala machista: “Erra e temos que criticar”

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deputada Talíria Petrone ressaltou, porém, que fala equivocada de Lula não justifica ataques à ministra Gleisi Hoffmann. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A líder do PSOL na Câmara dos Deputados, deputada Talíria Petrone (RJ), criticou a declaração machista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva feita na última quarta-feira (12). Ela considerou a fala do presidente como “equivocada e merecedora de reparação”. O petista afirmou, durante evento no Palácio do Planalto, que nomeou uma “mulher bonita” para liderar a articulação política, em referência à ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Em discurso no plenário da Câmara, Talíria destacou a importância de se criticar os erros, mesmo quando cometidos por figuras políticas que são apoiadas por sua base. A deputada afirmou que a fala de Lula “merece ser reparada”, mas também ressaltou que, como mulheres e defensoras dos direitos, é fundamental apontar quando algo é errado.

“Nós, mulheres, estamos aqui para fazer isso. Criticar quando for errado. Nem o presidente é mito, é ser humano que erra, e quando errar temos que criticar. Nem somos gado, para não criticar quando ocorre um erro do nosso presidente”, declarou a parlamentar, reafirmando o papel da crítica construtiva e da responsabilidade política.

Ela também se posicionou em defesa de Gleisi Hoffmann, afirmando que, embora o comentário de Lula tenha sido inadequado, isso não justifica ataques à ministra, que foram feitos por figuras políticas adversárias. Ela criticou com veemência o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que, em uma postagem, acusou Lula de tratar Gleisi “como um cafetão”, insinuando que o presidente a teria oferecido como uma forma de conquistar apoio para a maioria na Casa. Talíria repudiou esse tipo de discurso e reforçou a necessidade de combater o machismo presente nos ataques direcionados a mulheres na política.

Na manhã dessa quinta (13), a ministra Gleisi ignorou o tom machista de algumas críticas e se posicionou em defesa do presidente Lula. Ela rechaçou as ofensas de bolsonaristas e reafirmou sua convicção de que “gestos são mais importantes que palavras”. Gleisi enfatizou que o presidente Lula é, até o momento, o líder que mais empoderou as mulheres no Brasil e destacou que suas ações falam mais alto do que qualquer declaração mal interpretada. “Não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres”, afirmou, defendendo a trajetória de inclusão feminina promovida por seu governo. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lider-do-psol-cobra-reparacao-de-lula-por-fala-machista-erra-e-temos-que-criticar/

Líder do PSOL cobra reparação de Lula por fala machista: “Erra e temos que criticar”

2025-03-13