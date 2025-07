Política Líder do PT pede suspensão do passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

No documento apresentado, Lindbergh Farias reforça o pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro.(Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), formalizou um pedido contundente ao Supremo Tribunal Federal (STF) no último domingo (13), solicitando a apreensão do passaporte diplomático do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Além disso, Lindbergh requereu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro sejam incluídos na investigação que apura as práticas de coação e obstrução da Justiça atribuídas a Eduardo. A petição encaminhada ao STF detalha uma série de fatos e argumentos que embasam esses pedidos.

No documento apresentado, o deputado Lindbergh reforça o pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, destacando que há “novos elementos de prova e no risco de fuga por residir no exterior, obstrução da justiça e articulação internacional contra o Estado de Direito”. Essas razões, segundo ele, justificam medidas mais rigorosas para garantir a efetividade das investigações e o cumprimento da lei.

Além da prisão preventiva, Lindbergh pede também a imposição de medidas cautelares para Eduardo, como a “proibição de contato com autoridades estrangeiras” e “a restrição de movimentações políticas, diplomáticas e territoriais”. Essas ações seriam essenciais para impedir que o deputado licenciado utilize sua influência para interferir nos processos judiciais em andamento.

Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Lindbergh argumenta que ele “endossou a chantagem estrangeira, atribuiu as sanções de Trump à política externa brasileira e exigiu, em nota pública, que os Poderes da República ‘ajam com urgência’ para ‘resgatar a normalidade institucional'”. Essas declarações, segundo o parlamentar, mostram um alinhamento com ações que comprometem a soberania nacional e a independência das instituições brasileiras. Já no que se refere ao senador Flávio Bolsonaro, Lindbergh cita uma entrevista concedida por ele à CNN Brasil, na qual o senador afirmou que “a anistia ampla, geral e irrestrita” seria “o primeiro passo” para o fim do tarifaço, evidenciando seu posicionamento em relação ao caso.

Lindbergh solicitou formalmente que tanto Jair quanto Flávio Bolsonaro sejam incluídos no inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, um inquérito aberto por autorização do ministro Alexandre de Moraes. O caso começou a ser investigado em maio, após uma declaração do senador americano Marco Rubio, que sinalizou a possibilidade de aplicação de sanções contra ministros do STF.

Por fim, Lindbergh destacou a gravidade da situação ao afirmar que “não estamos diante de simples discursos. Estamos diante de uma estratégia de guerra híbrida, com traidores da pátria atuando de dentro das instituições para deslegitimar o Judiciário, subordinar o Brasil a interesses internacionais e impedir a responsabilização penal de criminosos”. Essa declaração foi feita no momento do anúncio do envio da petição ao Supremo, por meio de uma publicação na rede social X (antigo Twitter). (Com informações do jornal O Globo)

