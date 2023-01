Política Líder do governo diz que parlamentares que participaram de atos serão denunciados

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Senador também defendeu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os responsáveis pelos atos terroristas

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta segunda-feira (9) que parlamentares que apoiaram os atos terroristas praticados na Esplanada dos Ministérios serão denunciados. O senador não citou os nomes de quem deve ser denunciado. “No dia de hoje, iremos oferecer denúncia contra parlamentares que, ontem, participaram dos atos. Parlamentares que se complicaram com o terror e o ataque feroz à nossa democracia serão responsabilizados”, afirmou.

CPI

O senador também defendeu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os responsáveis pelos atos terroristas. “Eu creio que nós temos as assinaturas para abertura da CPI. Se for possível a suspensão do recesso e, de imediato, a instalação da CPI, eu creio que assim deve-se processar”, disse.

Convocação

Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), convocou extraordinariamente o Congresso Nacional para apreciar o decreto de intervenção federal no Distrito Federal, assinado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política