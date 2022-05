Mundo Líder norte-coreano critica resposta de autoridades do país a surto de covid

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

A Coreia do Norte relatou mais 232.880 pessoas com sintomas de febre e mais seis mortes após a primeira admissão do surto de covid. Foto: Reprodução A Coreia do Norte relatou mais 232.880 pessoas com sintomas de febre e mais seis mortes após a primeira admissão do surto de covid. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, criticou a resposta de seu país ao primeiro surto oficialmente confirmado de covid, acusando funcionários do governo de inadequação e inércia, à medida que os casos de pessoas com febre varrem o país, noticiou a mídia estatal.

A Coreia do Norte relatou mais 232.880 pessoas com sintomas de febre e mais seis mortes após a primeira admissão do surto de covid no país, na semana passada.

Ao comandar uma reunião da cúpula do governista Partido dos Trabalhadores, Kim disse que a “imaturidade na capacidade do Estado para enfrentar a crise” aumentou a “complexidade e as dificuldades” no combate à pandemia, quando “o tempo é a vida”, de acordo com o KCNA.

