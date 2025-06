Rio Grande do Sul Líderes da Assembleia Legislativa querem ouvir o governo do Estado sobre obras de proteção contra enchentes

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Proposta partiu do deputado estadual Miguel Rossetto (PT). (Foto: Lauro Alves/ALRS)

Por unanimidade, os líderes dos partidos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovaram o envio de convite a representantes do governo gaúcho para que participem de reunião sobre as obras relativas aos sistemas de proteção contra as cheias no Estado. A iniciativa é do líder da bancada do PT-PCdoB no Parlamento, Miguel Rossetto (PT).

“Queremos fazer uma avaliação sobre a situação dramática do Rio Grande do Sul, fazer um balanço do que foi feito e o que não foi feito e construir uma agenda de trabalho sobre os investimentos necessários para proteger a nossa população”, explicou o parlamentar.

O deputado mencionou, ainda, o fato de que R$ 6,5 bilhões já estão liberados pelo governo federal para a recuperação dos sistemas de proteção contra as cheias da Região Metropolitana. Outros R$ 14 bilhões foram garantidos pela suspensão do pagamento da dívida do Estado, para manutenção do sistema existente e obras de reconstrução.

“As enchentes são um tema central para o Estado, por isso é preciso criar um sentido de urgência e iniciar as obras necessárias aproveitando os recursos disponíveis”, ressaltou Rossetto.

De acordo com o mais recente boletim da Defesa Civil, 146 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelas chuvas dos últimos dias. A lista inclui um em estado de calamidade pública e 25 com decreto de situação de emergência. Já o número oficial de mortos subiu para cinco nessa quarta-feira (25).

(Marcello Campos)

