Por sugestão dos líderes do MDB gaúcho, pré-candidatos suspendem prévias para governador do Estado

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

"O processo para escolha do nome do MDB ao governo do Estado deverá ser construído através do diálogo", informaram os líderes no site da legenda.

Após uma série de consultas realizadas nesta quarta-feira (2), as bancadas de deputados federais e estaduais do MDB gaúcho e os principais líderes do partido, entre eles os ex-governadores Pedro Simon, Germano Rigotto e José Ivo Sartori, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o ex-senador José Fogaça, propuseram aos pré-candidatos a governador do Estado que não realizem suas inscrições nas prévias, cujo prazo final é nesta quinta-feira (3).

As justificativas para a proposta de suspensão são “as incertezas dos cenários nacional e estadual e também em nome da unidade partidária”. Com a sugestão, já aceita pelos pré-candidatos, não haverá prévia no dia 19 de fevereiro. “O processo para escolha do nome do MDB ao governo do Estado deverá ser construído através do diálogo”, informaram os líderes no site da legenda.

Também foram consultados os líderes Luis Roberto Ponte, Cezar Schirmer, Idenir Cecchim, Marco Alba e José Cairoli que validaram a proposta.

Pré-candidatos

Em manifestação publicada nas redes sociais, o deputado estadual Gabriel Souza afirma que aceitou a sugestão dos correligionários “com humildade”. “Recebi dos líderes do MDB-RS a solicitação de suspensão das prévias, argumentando a unidade partidária e a incerteza do cenário político. Com humildade, acolho o pedido e reafirmo que meu nome permanece à disposição do partido para disputar o governo do Estado”, escreveu.

Em nota, Alceu Moreira também afirmou que concordou em não se inscrever: “Atendendo a um apelo da Comissão de Consenso do MDB, sob o argumento de preservação da unidade partidária, o deputado federal Alceu Moreira concordou em não inscrever seu nome nas prévias nesta quinta-feira (03/02). A proposta foi adotada em conjunto pelos candidatos à disputa partidária. O parlamentar reafirmou que se mantém à disposição do MDB para concorrer ao governo do Estado”.

