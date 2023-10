Mundo Líderes mundiais condenam ataque do Hamas contra Israel

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Diversos líderes mundiais se pronunciaram condenando o ataque do movimento palestino Hamas. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diversos líderes mundiais e governos repercutiram neste sábado, em suas contas em redes sociais, os ataques do Hamas contra Israel. Confira algumas reações abaixo:

Estados Unidos

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adriana Watson, chamou os ataques do Hamas contra civis de terrorismo e condenou os ataque. “Apoiamos firmemente o governo e povo de Israel e apresentamos as nossas condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques”.

Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu que condena o ataque a Israel inequivocadamente. “É o terrorismo na sua forma mais desprezível. Israel tem o direito de se defender contra tais ataques hediondos”. O vice-presidente Josep Borrell escreveu que é necessário de forma urgente a redução da escalada, pleno respeito aos direitos humanos, libertação de reféns e negociações.

Ucrânia

“O direito de Israel de se defender é inquestionável. Todos os detalhes envolvendo esse ataque terrorista precisam ser revelados para que o mundo saiba e responsabilize quem financiou e ajudou na realização do ataque.” Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Organização das Nações Unidas (ONU)

“O secretário-geral [da Organização das Nações Unidas] condena nos termos mais fortes possíveis os ataques realizados nesta manhã pelo Hamas a Israel. (…) Os ataques já custaram muitas vidas civis de Israel e feriram muitas centenas. O secretário-geral está chocado com as informações de que civis foram atacados e sequestrados de suas casas. O secretário-geral está profundamente preocupado com a população civil leis humanitárias internacionais. (…) O secretário-geral [da Organização das Nações Unidas] exorta todos os esforços diplomáticos para evitar uma conflagração mais ampla [dos conflitos].” António Guterres, por meio de porta-voz.

Arábia Saudita

“O Reino [da Arábia Saudita] lembra de seus repetidos avisos sobre os perigos da explosão da situação como resultado da contínua ocupação, privação da população palestina de seus direitos legítimos e repetição sistemática de provocações contra as suas santidades. O Reino renova o seu chamado para que a comunidade internacional assuma as suas responsabilidades e promova um processo de paz crível que leve a uma solução de dois Estados.”

França

O presidente francês Emmanuel Macron expressou total solidariedade às vítimas, familiares e entes queridos. “Condeno veementemente os ataques terroristas que atingem Israel”, declarou.

Alemanha

O chanceler alemão Olaf Scholz disse que o ataque contra o território israelense o chocou profundamente. “A Alemanha condena este ataque do Hamas e está ao lado de Israel.”

Egito

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Egito alertou para graves consequências diante de um aumento da apreensão entre Israel e os palestinos. No comunicado, o governo do Egito pede que seja evitada a exposição dos civis a maiores perigos.

Holanda

O primeiro-ministro Mark Rutte ligou para Benjamin Netanyahu e disse condenar inequivocamente a violência terrorista e que apoia totalmente o direito de Israel de se defender.

Itália

“O Hamas deve parar imediatamente com esta violência bárbara. Apoiamos o direito de Israel existir e se defender”, declarou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

